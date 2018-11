Mitten unter uns: Geheimbünde und mysteriöse Orden in Bayern

Sie erkennen sich an Abzeichen, vollziehen Rituale und eines verbindet sie alle: der Wunsch nach Macht. Geheimbünde wie Freimaurer, Illuminaten, ja selbst Hexen, sind auch heute noch aktiv in Bayern.

In seinem neuen Buch Geheimbünde in Bayern hat der Münchner Autor Fritz Fenzl (66), ein Kenner des Übernatürlichen und Mystischen, Gesellschaften in Bayern gesucht und gefunden. Die tz stellt einige Bünde vor, von denen etliche weiter wirken. Eines steht für ihn fest: „Viele geheime Bünde und Orden haben hehre Ziele“, sagt Fenzl, „Veredelung des Menschen, Befreiung der Menschheit von Zwängen“.

Die Guglmänner: Der Kini wurde erschossen! So lautet die Kernaussage der Guglmänner, einer Gemeinschaft, die für Autor Fritz Fenzl „einer der geheimnisumwittertsten Geheimbünde“ ist. Die Kleidung der Männer erinnert an die Inquisition, doch auch an Oster-Prozessionen, wie sie in Sevilla zu sehen sind. Fenzl beschreibt die Leute hinter den Kapuzen (Gugl) als gepflegt, mit guten Manieren. Diese halten die Selbstmordversion von Ludwigs Tod für eine Geschichtsfälschung und fordern Aufklärung.

Dunkle Séancen am Starnberger See: Eine baufällige Villa in Ammerland am Starnberger See – hier trafen sich um die letzte Jahrhundertwende Schriftsteller, Künstler, Unternehmer bei Maler und Spiritist Gabriel von Max (1840 bis 1915). Ein Zirkel, der geheime schwarzmagische Sitzungen abhielt. Von Max war Mitglied des Germanenordens, einer nationalistischen Vereinigung mit antisemitischen Zielen. Im Dritten Reich ging die Saat auf. „Selten gibt es Orte, an denen man schon von außen den Un-Geist ansieht“, schreibt Fritz Fenzl.

Orden vom Goldenen Vlies: Der Orden ist fast 600 Jahre alt, ein Hinweis findet sich in der Frauenkirche, am Kenotaph, dem Scheingrab des Wittelsbachers Ludwig der Bayer (1282 bis 1374). Vor dem Kenotaph steht die Figur von Ritter Albrecht IV. Um den Hals trägt er an einer Kette den Orden vom Goldenen Vlies, der an ein Widderfell aus der Antike erinnert. Das „Vlies“ ist der Hausorden der Habsburger.

Die Haberfeldtreiber: Hanse Schoirer singt „I bin a Hoberfeld, Hoberfeld, Hoberfeldtreiber, racha, saufa, vogeldwuide Weiber...“ Doch im Realen ist ein Haberfeldreiben nicht lustig, es ist ein Geheimgericht mit Vermummten vor dem Haus eines Beschuldigten. Der Haberfeldmeister folgt alten Ritualen.

Untersberg: Herren vom Schwarzen Stein Der Untersberg zwischen Berchtesgaden und Salzburg generiert viele Sagen. So soll sich ein Stein in den Höhlen befinden, ein Stein wie die Kaaba in Mekka. Tempelritter Hubertus Koch, der 1226 mit Getreuen am Untersberg eintraf, erlebte hier angeblich Offenbarungen. Fortan nannten sich die Ritter Herren vom Schwarzen Stein. Bis heute soll es Nachfolger geben, die von dem Geheimnis wissen.

Geheimes Wissen aus der Klosterapotheke: Schon von außen sieht man der Apotheke im Kloster Andechs an, das sie Wissen beherbergt, zu dem jemand Zugang hat. Drei Türen, neun Fenster – magische Zahlensymbolik. Im Inneren Heilungsszenen aus dem Neuen Testament, doch die Rezepturen sind verschwunden. Ein Buch darüber wurde aus dem Verkehr gezogen.

Autor Fritz Fenzl: "Phänomen der Oberschicht"

Herr Fenzl, sind Bayern besonders empfänglich für Geheimbünde?

Fritz Fenzl: Das ist sogar historisch belegbar, in Ingolstadt sind ja die Illuminaten entstanden, dann meine Lieblinge, die Guglmänner, mehr als ein Geheimbund, den Wittelsbachern und dem König Ludwig treu. Dazu kommt aber auch die Mentalität der Menschen, dass hier der Mythos lebt, sicher auch durch die Berge, durch die vielen mystischen und magischen Orte. Im Grunde wirkt dies bis in die aktuelle Politik. Die Leute sind offensichtlich aus irgendwelchen Kreisen gespeist und ferngesteuert.

Was macht Sie denn sicher, dass Informanten Sie nicht anflunkern…

Um das geht es mir bei dem Buch. Ich will eben weg von dem Trend der Bestseller über Weltverschwörung, Verschwörungsliteratur, Chemtrails, die da oben. Ich glaube das nicht, denn die wirklich Machthungrigen sind böse und egozentrisch. Ich wurde für mein Buch fair informiert, diese Leute wissen aber auch, dass ich sie nicht verrate. Mir geht es darum, die Idee der Geheimbünde zu propagieren.

Warum sind nur immer die höheren Kreise in den Bünden organisiert?

Es ist in der Tat ein Phänomen der Oberschicht. Séancen am Starnberger See, Zusammenkünfte, für die man Raum braucht. Dichter und Maler. In England war es Mode, dass man sich Mumien hat kommen lassen; auf der Titanic soll eine gewesen sein, die ein Grund zum Sinken gewesen sein soll. Das waren Reiche, die sich gelangweilt haben. Die Unterschicht hatte andere Sorgen, da war das Leben gruselig genug.

Doch auch die Ärmeren sind davon fasziniert…

Eher an den Verschwörungstheorien. Ich glaube nicht an die große Weltverschwörung.

Weil Sie den Kini erwähnten: Was ist denn Ihre Theorie vom seinem Tod?

Ich war nicht dabei, alles ist Spekulation, der Sarg ist zu. Aber Indizien deuten darauf hin, dass er ermordet wurde. Was nachweisbar ist, ist ein Schweigegebot – Vertuschungsstrategie, die bis heute gilt.

