Gericht kippt Corona-Maßnahme: Verstoß gegen Gleichbehandlungsgrundsatz - Premiere in Deutschland

Trotz Teil-Lockdown ist in Bayern Individualsport weiter erlaubt. Fitnessstudios hingen mussten seit dem 2. November schließen. Dies kippte jetzt das Oberverwaltungsgericht.

Fitnessstudios in Bayern dürfen trotz Corona* wieder öffnen.

Das entschied jetzt das Bayerische Oberverwaltungsgericht.

Der Betrieb bleibe aber stark eingeschränkt.

München - Seitdem der Teil-Lockdown am 2. November deutschlandweit in Kraft getreten war, gab es zahlreiche Diskussionen und vor allem zahlreiche Klagen gegen die Beschlüsse. Nicht nur Gastronomen und Kulturschaffende fühlten sich durch die Zwangsschließungen ihrer Unternehmen ungerecht behandelt. Auch Fitnessstudios gingen verbal und gerichtlich gegen die Regelungen vor. Jetzt bekam ein Betreiber vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof recht - aber nur teilweise.

Verwaltungsgericht kippt Corona-Regel: Schließung der Fitnessstudios benachteiligt Betreiber

Die Politik bewegt sich bei ihren Gesetzen im Zusammenhang mit Corona* immer auf einem schmalen Grat. Häufig wurden Beschlüsse kurze Zeit später gekippt, wie das Beherbergungsverbot in Bayern. Die jüngsten Lockdown-Regeln wurden jedoch von mehreren Gerichten bereits bestätigt. So beispielsweise die Oberverwaltungsgerichte in Niedersachsen und im Saarland. In den von ihnen bestätigten Landesverordnungen ist auch die vollständige Schließung von Fitnessstudios verankert. Das erste Oberverwaltungsgericht, das diesen Punkt jetzt teilweise kippte, ist ausgerechnet das bayerische. Und das, obwohl Bayern und allen voran Ministerpräsident Markus Söder* (CSU) gerne mal eine Schippe drauf legen, wenn es um die Härte der Corona-Regeln geht.

Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die vollständige Schließung von Fitnessstudios im Zuge des teilweisen Lockdowns gekippt. Die Regelung verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. https://t.co/FHgA5Sl80T — MSchier (@mikeschier) November 12, 2020

Jetzt gaben die Richter einem klagenden Fitnessstudiobetreiber am Donnerstag in München recht. Für sie verstoße die vollständige Schließung des Studios gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Der Inhaber werde durch die Regelung benachteiligt, ohne das es sachlich gerechtfertigt sei. Die vollständige Schließung sei nicht verhältnismäßig, weil Individualsport nach der Verordnung zulässig bleiben solle. Dies müsse auch für Fitnessstudios gelten, so die Richter in ihrer Begründung weiter.

Verfolgen Sie das Corona-Geschehen in Bayern in unserem aktuellen News-Ticker.

Gerichtsurteil zu Corona-Regel ist kein Freibrief für Fitnessstudiobetreiber

Die erfolgreiche Klage vor Gericht ist und bleibt aber nur ein Teil-Erfolg für die Fitnessstudios. Der Antrag des Betreibers auf Außervollzugsetzung auch der restlichen Beschränkungen des Individualsports lehnte das Gericht aber ab. Das derzeitige Infektionsgeschehen rechtfertige die Beschränkungen, auch wenn die wirtschaftliche Betätigung der Sportbetriebe stark beschränkt werde, entschieden die Münchner Richter. Was das in Praxis allerdings bedeutet, ist bisher noch unklar. (tel/afp) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Hauke-Christian Dittrich/dpa