Bayerns Gesundheitsminister Holetschek positiv auf Corona getestet - erste Infos zu seinem Zustand

Von: Thomas Eldersch

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek wurde positiv auf Corona gestestet. © Tobias Hase / dpa

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat sich mit Corona infiziert. Das gab das Ministerium am Mittwoch per Pressemitteilung bekannt.

Update vom 2. Februar, 16.01 Uhr: Nachdem bekannt wurde, dass sich Gesundheitsminister Holetschek mit Corona infiziert hat, wurden jetzt neue Details veröffentlicht. So hatte er am Dienstag bei der Sitzung des Kabinetts keinen Kontakt zu Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er müsse nicht in Quarantäne und sei ohnehin geboostert, sagte ein Sprecher des CSU-Chefs. Weiter habe Holetschek „die meisten“ anderen Termine virtuell wahrgenommen.

Gesundheitsminister Holetschek positiv auf Corona getestet

Erstmeldung vom 2. Februar, 12.29 Uhr: München - Am Mittwoch, 2. Februar, gab das bayerische Gesundheitsministerium bekannt, dass Minister Klaus Holetschekt (CSU) positiv mittels PCR-Test auf Corona getestet wurde. Weiter heißt es in der Mitteilung, dass er sich umgehend in häusliche Isolation begeben hat. Holetschek betonte: „Ich habe derzeit lediglich leichte Symptome wie etwa Husten und werde von zu Hause aus weiterarbeiten. Geplante Termine werde ich auf digitalem Wege wahrnehmen. Ich bin sehr froh, dass ich geboostert bin.“ Wo und wann der Minister sich infiziert habe, sei unklar.

Holetschek positiv auf Corona getestet: Zuvor nahm er noch an einer Pressekonferenz teil

Erst am gestrigen Dienstag (1. Februar) nahm Holetschek noch an der Sitzung des bayerischen Kabinetts teil. Anschließend informierte er über die Beschlüsse auf einer Pressekonferenz mit den Ministerkollegen Piazolo, Füracker und Herrmann. Ob sich auch einer der anderen Minister im Söder-Kabinett mit dem Virus angesteckt hat, ist bislang nicht bekannt. Auch nicht, ob Holetschek zum Zeitpunkt der Ministerrunde bereits infektiös war.