Innerhalb von nur 20 Minuten Fußmarsch erreichen Spaziergänger den Rottachfall am Tegernsee (Landkreis Miesbach). Wie der Name schon sagt, liegt er in der Gemeinde Rottach-Egern. Das Besondere an ihm ist, dass der Wasserfall sehr abgeschieden liegt und so für Erholungssuchende bestens geeignet ist. Ausgangspunkt ist der große Parkplatz direkt am Beginn der Mautstraße in Enterrottach. © Shotshop/Imago