Orkanartige Sturmböen und heftiger Starkregen

Von Franziska Konrad schließen

Bereits ab Nachmittag soll es wieder ordentlich krachen: Der DWD warnt vor schweren Gewittern. In einigen Gebieten beruhigt sich die Lage langsam.

Update vom 7. August, 20.31 Uhr: So langsam ziehen sich die Unwetter in Bayern zurück. Zwei Stunden, nachdem Regen, Sturm und Gewitter auch über den Süden der Landeshauptstadt herunter prassten, hat sich die Wetterlage vorerst etwas beruhigt. Lediglich an den äußersten Zipfeln Bayerns, im Südosten und Südwesten, kommt es noch vereinzelt zu Gewittern. Südlich von Passau kann es zu Starkregen, Gewitter und Sturmböen kommen, und auch im Allgäu warnt der DWD vor Starkregen.

Update vom 7. August, 17.41 Uhr: Mittlerweile hat sich das Gewitter ausgebreitet und die Landeshauptstadt München erreicht. Auch Katwarn, die App des Katastrophenwarnschutzes, schlägt jetzt Alarm und warnt vor schweren Gewittern in Bayern. Durch Orkanböen, „heftigem Starkregen“, Hagel und Gewitter seien „schwere Schäden an Gebäuden möglich“. Auch Bäume könnten entwurzelt werden. Besonders betroffen sind Teile des Landkreises Ebersberg, der Landkreis München, der Landkreis Rosenheim und das Umland.

Schwere Unwetter ziehen über Bayern: DWD warnt vor „Superzellen“ - eine Region ist besonders betroffen

Update vom 7. August, 17.03 Uhr: Eine Druckwelle fegt über den Südosten Bayerns und bringt starke Sturmböen mit sich. Aber auch schwere Gewitter teilweise mit Starkregen kommen nach Bayern. „Dann sind Mengen um 40 l/qm möglich“, erklärt Meteorologe Marcel Schmid in einem DWD-Video. „Sprich Keller können volllaufen oder Unterführungen können unterspült werden“. Wegen der starken Sturmböen warnt Schmid auch vor beschädigten Bäumen, Autos oder Gegenständen. Besonders betroffen sei der Bereich vom Werdenfelser Land über das Chiemgau bis hinüber in den südlichen bayerischen Wald.

Update vom 7. August, 15.52 Uhr: Erneut ziehen Gewitterwolken über Bayern. In den ersten Gebieten machen sich die Unwetter bereits bemerkbar. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst im südlichen Schwaben auf Warnstufe 2: Hier kann es Sturmböen von 75 km/h geben, sowie Hagel und örtlich Starkregen.

Im Laufe des Abends könnte es dann vor allem im Südosten des Freistaats brenzlig werden. Auf Twitter warnt der DWD in Südostbayern vor „heftigen Gewittern*“. Überschwemmungen, Hagelschlag und Orkanböen inklusive. „Seid bitte wachsam“ mahnen die Meteorologen. Auch im Norden kann es punktuell zu heftigem Starkregen* kommen.

Erstmeldung: München - Sonnenschein und strahlend blauer Himmel: Vielerorts startet der Samstag im Freistaat mit traumhaftem Wetter in das Wochenende. Doch wie heißt es so schön: Und täglich grüßt das Murmeltier. Denn ein Blick auf die Prognose der Meteorologen zeigt: Bereits am Nachtmittag ziehen erneut dunkle Gewitterwolken über die ersten Regionen. Bis in die Nacht hinein kündigt der DWD für Bayern schwere Unwetter an.

Wetter in Bayern: DWD kündigt für Samstag erneut schwere Unwetter an

Von den Alpen her bis zur Donau ziehen im Laufe des Tages gebietsweise die ersten Unwetter auf. Mit im Gepäck: stürmische Böen und Starkregen. Besonders heftige die Unwetter kündigen sich vom Chiemgau bis zum Bayerwald an. Sollte sich hier eine „Superzelle“ bilden, drohten Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde, heftiger Starkregen mit bis zu 60 Litern pro Quadratmeter und größerer Hagel.

Ordentlich nass wird es bis in die Nacht zum Sonntag auch in den Allgäuer Alpen. Hier drohen laut DWD Regenmengen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in zwölf Stunden. Für die zentralen und östlichen Alpen sowie vom Alpenvorland bis zur Donau ist ebenso Dauerregen angekündigt.

Gewitter in Bayern: Starkregen, orkanartige Sturmböen und riesige Hagelkörner drohen

Immerhin: Mit Temperaturen zwischen 20 und 27 Grad bleibt es zumindest temperaturtechnisch angenehm sommerlich. Ein Mix aus Sonne und Wolken ist für den Sonntag angekündigt: Im Süden und Osten Bayerns soll es gebietsweise regnen. Doch zu den vereinzelten Schauern gesellen sich auch immer mal wieder längere sonnige Abschnitte. Dazu bleibt es mäßig warm, mit Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad.

Noch mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.