Kühe als Kulisse: Junge Bäuerinnen posieren für Kalender 2019

Das Leben in der Landwirtschaft ist bestimmt kein Zuckerschlecken. Vor der tägliche Arbeit im Stall oder auf dem Feld, sollte jeder Respekt haben. Ob die „Bayern Girls Edition 2019“ das zeigt?

Vilshofen - Für den Jungbauernkalender „Bayern Girls Edition 2019“ posierten am Mittwoch junge Bäuerinnen in Hotpants und Gummistiefeln im Kuhstall oder vor großen Traktoren. Bei den Fotoaufnahmen auf zwei alteingesessenen Höfen in Niederbayern zeigten sechs leicht bekleidete Frauen Szenen aus dem bäuerlichen Alltag. Die Models wurden aus 150 Bewerberinnen ausgewählt.

„Helden der Landwirtschaft“

+ In Gummistiefeln und Hotpants im Heu: Fotoshooting für den Jungbauernkalender 2019 © dpa / Armin Weigel

Das Thema des Kalenders ist „Helden der Landwirtschaft“. Fotograf Christian Maislinger zeige die Kalendergirls „bei der heldenhaften täglichen Arbeit in der Landwirtschaft“, teilte die Bayerische Jungbauernschaft mit. Er lehne seine Bilder an berühmte Superhelden wie die Film- und Comic-Figuren Wolverine, Spiderman und Thor an. Die Motive unter anderem: „Radlader fahren“ und „Stroh einstreuen“.

+ Die Models für das Fotoshooting für den Kalender 2019 wurden aus 150 Bewerberinnen ausgewählt. © dpa / Armin Weigel

Der erste Jungbauernkalender erschien für das Jahr 2001. Inzwischen gibt es unterschiedliche Editionen „Girls“, „Men“ und „Bayern Girls“, die mittlerweile auch nach Italien, Dänemark sowie in die USA und die Schweiz verkauft werden.

dpa