Die Lebensbeichte des Glatzen-Gangsters: Koks und Arbeitslosigkeit machten ihn zum Bankräuber

In Landshut steht der als Glatzen-Räuber bekannt gewordene Serien-Bankräuber Manuel H. vor Gericht. Bei seinen Überfällen soll er über 200.000 Euro erbeutet haben. Dahinter steckt eine zutiefst biedere Existenz.

Über zwei Jahre versetzte der Glatzen-Räuber Münchens Umland in Angst und Schrecken: Elf Banken raubte der Unbekannte mit dem blanken Kopf zwischen Untermenzing und Obersüßbach aus, machte dabei fast 220 000 Euro Beute. Vorm Landgericht Landshut ließ Manuel H. (40) gestern seine Maske fallen: Zum Vorschein kam ein biederer Familienvater aus München. „Ich war so antriebslos, habe meiner Frau einen Arbeitsvertrag als Bauingenieur vorgegaukelt und Gehaltsabrechnungen gefälscht“, gestand der arbeitslose Schreiner.

Glatzen-Räuber: Verhaltensmuster führt Polizei auf die richtige Spur

Doch weil sein Kokain-Konsum und die horrende Miete ihm über den Kopf wuchsen, besorgte er sich in Sendling eine Soft­air-Pistole und wurde zum Serien-Bankräuber. Mit der Zeit erkannten die Ermittler der Kripo Erding einen Modus Operandi: „Man sah auf den Überwachungskamera-Bändern, dass er immer vor der Bank vorfuhr. Mal im blauen VW Passat, später im weißen 5er Touring. Oft drohte er, es werde ein Blutbad‘ geben“, berichtete der Sachbearbeiter gestern als Zeuge.

+ Elf Banküberfälle binnen zwei Jahren gehen auf das Konto des Glatzen-Räubers, viele weitere waren geplant. © Polizei/Fkn

Systematisch wurden 36.000 Halter des entsprechenden VW-Typs und 1.700 BMW-Fahrer in ganz Bayern überprüft. Nur ein Name, der beide Modelle zugelassen hatte, blieb übrig: Manuel H. Das angeforderte Foto aus dem Einwohnermeldeamt zeigte einen Glatzkopf. Und das Bundeszentralregister spuckte u.a. eine Vorstrafe wegen Kreditbetrugs aus. Kommissar Alexander Z. (43) forschte weiter, stieß auf eine Anzeige wegen Falsch-Parkens vor einer Münchner Bankfiliale. Heimlich schlich sich Z. später in die Tiefgarage, sicherte DNA am Kofferraum des BMW von H. „Das Muster stimmte zu 100 Prozent mit einer an einem Tatort gesicherten Verschlussklappe einer Softair-Pistole überein. Da wussten wir, dass wir auf der richtigen Spur sind.“

Glatzen-Räuber: Kurz vor Urlaubsantritt klickten die Handschellen

Tagelang überwachten die Fahnder Manuel H. im Januar 2019. Dann musste es schnell gehen: Am 30. Januar wollte er mit seiner Familie in den Ski-Urlaub ins 4-Sterne-Resort aufbrechen. Am 29. Januar wartete das SEK, bis er allein war und überwältigte ihn in der Tiefgarage. Ermittler Z.: „Er sagte den Kollegen, sie sollten das Kellerabteil aufsperren.“ Woraufhin dieses genau untersucht wurde – es kamen 14 000 Euro in bar zum Vorschein, Geld-Banderolen der überfallenen Banken, die Tatkleidung und -waffe, gestohlene Kennzeichen. Gestern gestand H. alle Taten. Es war bei ihm sogar eine Liste mit 14 weiteren Zielen gefunden worden. „Ich dachte, das geht schnell wie Geldabheben.“ Der Prozess dauert an.

