Guide Michelin-Auszeichnung für gute, preiswerte Küche: Diese 83 Restaurants in Bayern sind neu dabei

Von: Helena Grillenberger

Die Verleihung der Auszeichnung des Guide Michelin. © picture alliance/dpa/Moritz Frankenberg

Mit dem Bib Gourmand werden Restaurants ausgezeichnet, die gute und preiswerte Küche anbieten. 83 ausgezeichnete Lokale gibt es in Bayern.

Nach der monatelangen Corona-Pause ist die bayerische Spitzengastronomie durchgestartet: Für 12 Restaurants gab es die begehrten Michelin-Sterne. Neben den Sternen werden in dem Restaurantführer Guide Michelin auch die „Bib Gourmand“-Auszeichnungen aufgeführt. Mit diesem Qualitätslabel werden Restaurants ausgezeichnet, die ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für sorgfältig zubereitete Speisen anbieten.

Die Auszeichnung wurde 2022 bereits zum fünften Mal verliehen. Und auch hier stehen vier bayerische Lokale auf der Liste für der neu ausgezeichneten Restaurants: das Gasthaus Goldener Stern in Friedberg, zwei Lokale in München: das Asam-Schlössel und die Brasserie Colette Tim Raue sowie der Rai‘tner Wirt in Schleching.

Bib Gourmand: 83 Lokale in Bayern ausgezeichet - Übersicht

Damit sind bayernweit momentan 83 Lokale mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet.

Ausgezeichnete Betriebe in Oberbayern:

Moarwirt in Dietramszell (Bad Tölz-Wolfratshausen)

Schweizer Wirt in Lenggries (Bad Tölz-Wolfratshausen)

Jägerwirt in Bad Tölz

Schwingshackl HEIMATKÜCHE in Bad Tölz

Tölzer Schießstätte - Hager in Wackersberg (Bad Tölz-Wolfratshausen)

Lohmayr Stub‘n in Piding (Berchtesgadener Land)

Gasthaus Weißenbeck in Bergkirchen (Dachau)

Schwarzberghof in Dachau

Zum Vaas in Forstinning (Ebersberg)

Alte Posthalterei in Zorneding (Ebersberg)

Zum Caféwirt in Kirchdorf an der Amper (Freising)

Fürstenfelder in Fürstenfeldbruck

Zum Falken in Adelshofen (Fürstenfeldbruck)

Joseph Naus Stub‘n in Garmisch-Partenkirchen

Das Alpenglühn Restaurant in Krün (Garmisch-Partenkirchen)

Seehaus in Dießen am See (Landsberg am Lech)

Zum Staudenwirt in Finning (Landsberg am Lech)

Ostiner Stub‘n in Gmund am Tegernsee (Miesbach)

Freihaus Brenner in Bad Wiessee (Miesbach)

Asam-Schlössel in München

Bar Mural in München

Brasserie Colette Tim Raue in München

Freisinger Hof in München

Ménage Bar in München

Gaststube Zum Klosterbräu in Neuburg an der Donau (Neuburg-Schrobenhausen)

Aschbacher Hof in Feldkirchen-Westerham (Rosenheim)

Auers Schlosswirtschaft in Neubeuern (Rosenheim)

Gasthof Alpenrose in Samerberg (Rosenheim)

Rai‘tner Wirt in Schleching (Traunstein)

Landhaus Tanner in Waging am See (Traunstein)

Ausgezeichnete Betriebe in Niederbayern:

Schwögler in Bad Abbach (Kelheim)

das asam in Aldersbach (Passau)

Anetseder in Hauzenberg (Passau)

Landgasthaus Gidibauer-Hof in Hauzenberg (Passau)

Hoftaferne Neuburg in Neuburg am Inn (Passau)

Weingut in Passau

Feilmeiers Landleben in Windorf (Passau)

Diese Betriebe in der Oberpfalz wurden mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet:

Weißes Roß in Illschwang (Amberg-Sulzbach)

Gasthaus Ödenturm in Cham

Landgasthof Meier in Pilsach (Neumarkt in der Oberpfalz)

Kandlbinder Küche in Maxhütte-Haidhof (Schwandorf)

esskunst in Schwarzenfeld (Schwandorf)

Wirtsstube in Wernberg-Köblitz (Schwandorf)

In Oberfranken wurden sechs Lokale ausgezeichnet:

Landhaus Gräfenthal in Bindlach (Bayreuth)

Zöllner‘s Weinstube in Forchheim

Harmonie in Lichtenberg (Hof)

Werners Restaurant in Küps (Kronach)

Gasthof Berghof - Ursprung in Presseck (Kulmbach)

Gasthaus Egertal in Weissenstadt (Wunsiedel im Fichtelgebirge)

Mit dem Qualitätslabel wurden in Mittelfranken ausgezeichnet:

La Corona in Ansbach

Altdeutsches Restaurant in Dinkelsbühl (Ansbach)

Greifen-Post in Feuchtwangen (Ansbach)

Landhaus Lebert in Windelsbach (Ansbach)

Gasthaus Polster in Erlangen (Erlangen-Höchstadt)

Freihardt in Heroldsberg (Erlangen-Höchstadt)

Wirtschaft von Johann Gerner in Heßdorf (Erlangen-Höchstadt)

Rotes Ross in Marktbergel (Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim)

Gasthof Blumenthal in Spalt (Roth)

Zur Sonne in Pappenheim (Weißenburg-Gunzenhausen)

In Unterfranken gibt es diese Lokale mit Auszeichnung:

Oechsle in Aschaffenburg

Brennhaus Behl in Blankenbach (Aschaffenburg)

Schuberts Wein & Wirtschaft in Bad Kissingen

Gutshof Andres in Kirchlauter (Haßberge)

Gasthaus Hofmann in Rauhenebrach (Haßberge)

Alter Esel in Marktbreit (Kitzingen)

Michels Stern in Marktbreit (Kitzingen)

Schwab‘s Landgasthof in Schwarzach am Main (Kitzingen)

Schwarzkopf in Frammersbach (Main-Spessart)

Weinhaus Anker in Marktheidenfeld (Main-Spessart)

Weinhaus Zum Ritter in Triefenstein (Main-Spessart)

Weißhaus Stern in Bürgstadt (Miltenberg)

Zur Krone in Großheubach (Miltenberg)

Kugelmühle in Schweinfurt

Gambero Rosso da Domenico in Eibelstadt (Würzburg)

Diese Betriebe wurden in Schwaben mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet:

Gasthaus Goldener Stern in Friedberg (Aichach-Friedberg)

Zur Glocke in Höchstädt an der Donau (Dillingen an der Donau)

Schachener Hof in Lindau am Bodensee (Lindau)

Torkel in Nonnenhorn (Lindau)

Vier Jahreszeiten Restaurant Imhof in Illertissen (Neu-Ulm)

Speisemeisterei Burgthalschenke in Vöhringen (Neu-Ulm)

Das Fetzwerk in Oberstdorf (Oberallgäu)

Das Jagdhaus in Oberstdorf (Oberallgäu)

Löwen-Wirtschaft in Oberstdorf (Oberallgäu)

Bib Gourmand: 3-Gänge-Menü für maximal 37 Euro

Damit ein Restaurant mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet wird, darf bei einem Restaurant in Deutschland beispielsweise ein 3-Gänge-Menü maximal 37 Euro kosten. Der Bib Gourmand ist durch das lächelnde Gesicht des Michelin Männchens, das den Namen „Bibendum“ trägt, zu erkennen.

Traditionelle deutsche Küche ist in den ausgezeichneten Betrieben genauso zu finden wie moderne und internationale Einflüsse. Das Hauptaugenmerk des Bib Gourmand liegt auf der guten, aber preiswerten Küche für jedermann. (hgr)