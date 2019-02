Mann stirbt beim Baumfällen - Ehefrau macht schrecklichen Fund

Bei Baumfällarbeiten in einem Wald ist ein Mann tödlich verunglückt. Seine Ehefrau machte die schreckliche Entdeckung.

Gunzenhausen - Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Freitagabend für Holzfällarbeiten in dem Wald im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Da er abends nicht zurückkam, machte sich die Ehefrau auf die Suche und fand ihren Mann leblos eingeklemmt unter einem gefällten Baum. Zwei alarmierte Ersthelfer befreiten den 68-Jährigen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

