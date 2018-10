Gymbunny wird berühmt mit freizügigen Videos, aber im Dorf wird gelästert

Tausende Männer kaufen monatlich ihre Videos, nun könnte sie in Berlin sogar auf der Venus-Messe einen Preis gewinnen. Die bayerische Berühmtheit im Interview.

Die junge Jasmin, Künstlername „Gymbunnny“, sorgte im Sommer für einen Skandal im Bayerwald mit ihren frivolen Filmchen. Nun ist die 20-Jährige sogar auf der Venus-Messe für den Award als „Bester Shootingstar 2018“ nominiert, sozusagen den deutschen Oscars der Porno-Branche. Am kommenden Wochenende entscheidet sich in Berlin, ob sie ausgezeichnet wird.

Wir haben mit ihr über ihre prüde niederbayerische Heimat gesprochen, über Drehpartner und was sie vor der Kamera nicht machen würde.

Interview mit Porno-Sternchen Gymbunny

Jasmin, Sie geben als „Gymbunny“ vor, dass sie aus einer ganz prüden Gegend in Niederbayern kommen. Was für negative Rückmeldungen haben Sie denn wirklich erhalten?

Es gab schon viel Gerede von den Leuten, viele Lästereien. Ich habe sogar einen Drohbrief an meine private Adresse geschickt bekommen. Also nicht an mein berufliches Postfach, sondern meine Privatanschrift. Es muss also jemand aus der Umgebung gewesen sein.

In Ihrem Ort kennt tatsächlich jeder die Videos?

Ja, von der 16-jährigen Nachbarin bis hin zur Oma nebenan - und die Männer sowieso. Einen Monat nachdem ich meine ersten Videos herausgebracht habe, hat ein WhatsApp-Video die Runde gemacht. Im Umkreis von 100 Kilometer hat es wirklich jeder gesehen. Es war ein Clip, der auf einem Sportplatz aufgenommen wurde. Das ist auch in sämtlichen Fußballvereinen herumgegangen.

War Ihnen das peinlich im ersten Moment?

Das war eigentlich eine Erleichterung für mich. Jetzt wusste es jeder und ich konnte offen mit jedem über meinen neuen Beruf reden. Es gab immer die Sorge, wenn das jemand herausfindet und wie die Person dann reagiert. Plötzlich hatte mir jemand die Entscheidung abgenommen.

Gibt es auch positives Feedback auf Ihre Arbeit?

Es gibt ganz viele positive Rückmeldungen. Die Leute sagen: Endlich geht da mal jemand so offen damit um. Es finden natürlich ganz viele Männer positiv, aber auch Frauen, die es gut finden, dass es ein Mädchen von uns aus der Gegend ist. Und ich habe eine sehr offene Familie. Am Anfang hatten sie etwas Sorgen, sie hatten auch ihre Vorurteile. Dann habe ich meiner Oma und meiner Mama genau erklärt, wie der Dreh abläuft. Meine Mama hat gesagt, sie ist glücklich, wenn ich glücklich bin. Und meine Oma meinte: Man lebt nur einmal, das muss man ausnutzen.

Als Darstellerin betonen Sie ihre bayerische Heimat. Wieso ist das für das Image der Marke „Gymbunny“ so besonders?

Ich spreche sehr ausgeprägten Dialekt, was sehr gut ankommt. Man kennt viele Darstellerinnen aus Berlin, Hamburg oder Köln, aber aus Bayern, und speziell Niederbayern, kommen ganz wenige. Das kommt sehr gut an. Ich habe auch viele Fans aus Norddeutschland, die meinen Dialekt mögen.

Wie sind Sie in die Branche eingestiegen?

Ich bin über eine Freundin in die Branche gekommen. Ich habe mir davor in meinem Leben vielleicht zwei Pornos angeschaut, wenn überhaupt. Ich habe vorher Stoffe verkauft, war also schon selbstständig, aber es war vor allem die Neugierde, die mich darauf gebracht hat. Am Anfang habe ich ohne Partner gedreht und in den ersten drei Monate fast nur Webcam gemacht. Und seit drei Monaten drehe ich auch meine Filme.

War es dann eine Überwindung, zum ersten Mal mit einem Mann zu drehen?

Nein, eigentlich nicht. Es läuft alles sehr privat ab. Es gibt keinen Kameramann, es gibt nur ihn und mich. Wir lassen die Kamera laufen und am Ende schneidet man es zusammen. Es ist eigentlich alles sehr entspannt.

Es gibt viele Seiten im Netz, auf denen man sich kostenfrei Pornos ansehen kann. Wie häufig tauchen Ihre Videos schwarz im Netz auf und wie wehren Sie sich dagegen?

Es gibt extra Firmen dafür, die sich darum kümmern und diese Plattformen anschreiben und die Löschung beantragen. Aktuell werden um die 400 Videos von mir monatlich gelöscht, die schwarz im Netz auftauchen. Das ist schon extrem, aber ich werde von meinen Fans unterstützt. Die melden mir, wo Videos auftauchen und kaufen das Video trotzdem.

Wie ist der Austausch mit den Fans, viele wollen bestimmt eine besondere Nähe?

Ich beantworte jede Nachricht, die ich bekomme. Das sind so zwischen 200 bis 300 Stück am Tag. Aber ich chatte nicht mit ihnen, führe keine Dialoge, antworte nur kurz. Diejenigen, die nachweisbar auch ein Video gekauft haben, können in eine WhatsApp-Gruppe mit mir kommen. Und bald gibt es ein Fantreffen in Wien, wir gehen Essen.

Drehen Sie die Videos mit Ihrem Freund?

Ich habe einen festen Drehpartner aus der Branche, das ist meiner Meinung nach sinnvoller als immer wieder andere Drehpartner zu haben. Mit ihm bin ich eingespielt, Sexualität kann ich nicht mit irgendwelchen Fremden ausleben. Aber das ist nur beruflich. Momentan habe ich privat keinen Partner.

Aber wenn Sie nun ganz durchstarten wollen in der Porno-Branche, werden Sie vermutlich häufiger mit anderen Männern vor der Kamera stehen müssen?

Es kommt darauf an, ob man im Amateur- oder Profibereich arbeiten will. Ich möchte auf jeden Fall im Amateurbereich bleiben. Rollenspiele und das Schauspielern sind nichts für mich. Ich könnte nicht irgendwo an einem Set stehen, mit Kameramann und eine Krankenschwester spielen. Ich bin in der Hinsicht auch sehr schüchtern. Auch beim Frauenarzt kriege ich schon die Krise, weil ich mich vor einem fremden Mann ausziehen muss.

Und wenn Sie mal wieder einen Freund haben, wie soll es dann mit den Dreharbeiten weitergehen?

Ein Partner sollte gar keine Auswirkungen auf den Beruf haben. Wenn jemand bei Lidl arbeitet und jemanden kennenlernt, hat das ja auch keine Auswirkungen auf die Arbeit. Ich wäre auch offen dafür, dass er mitmacht. Aber bei anderen Darstellerinnen funktioniert das auch anders.

Wie ist denn der Austausch mit anderen Darstellerinnen?

Alles ist sehr freundschaftlich. Wir stehen nicht im Konkurrenzkampf zueinander. Der Markt ist so groß und es gibt so viele Männer, die auf ganz unterschiedliche Dinge stehen. Bei mir zum Beispiel gibt es auch viele, die es toll finden, dass ich so lange Haare habe. Es gibt viele Haarfetischisten. Andere Darstellerinnen haben dafür kurze Haare. Man kommt sich eigentlich nicht in die Quere, weil wir so unterschiedlich sind.

Was würde Ihnen der Venus-Award als „Bester Shootingstar 2018“ bedeuten?

Das würde mich einfach ehren. Allein die Nominierung bedeutet mir viel, weil ich schon unter den Top 3 bin. Es gibt Hunderte Mädels im Jahr, die neu in die Branche stoßen.

Was wäre die besondere Ehrung daran? Provokativ gesagt: Es geht doch nur darum, dass Sie vor der Kamera gut „schnackseln“ können ...

Es ist für mich als Frau eine Bestätigung. Ich verdiene mit meinem Körper Geld. Wenn ich dafür dann einen Preis bekomme, ist das eine besondere Bestätigung.

Das Interview führte Marcel Görmann