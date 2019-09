94-Jähriger will seinen Führerschein nicht abgeben - und greift Polizistin an

Ein 94-Jähriger sollte in Unterfranken seinen Führerschein abgeben. Doch der Rentner sah das anders: Er verteidigte das Dokument vor der Polizei und wurde aggressiv.

Haßfurth - Seine Zeit als Autofahrer war abgelaufen: In Unterfranken sollte ein 94-Jähriger offiziell seinen Führerschein abgeben. Den wollte der Rentner jedoch partout nicht herausrücken. Er verteidigte ihn vor der Polizei - und griff sogar eine Beamtin an.

Unterfranken: 94-Jähriger will Führerschein nicht abgeben - und greift Polizisten an

Als Polizisten den Führerschein bei dem Senior zu Hause in Haßfurth (Landkreis Haßberge) beschlagnahmen wollten, wurde der 94-Jährige aggressiv: Er attackierte die Beamten zuerst verbal und verletzte eine Polizistin mit einem Schlag am Auge. Das berichteten die Beamten am Montag.

94-Jähriger will Führerschein nicht abgeben: Polizei findet Lappen an kuriosem Versteck

Auch Festhalten und eine angedrohte Fesselung konnten den aufgebrachten Rentner nicht beruhigen. Aber der Protest half nichts: Auf dem Balkon unter Blumen versteckt fanden die Beamten schließlich das gesuchte Dokument.

Warum der Führerschein per Gerichtsbeschluss beschlagnahmt werden sollte, blieb zunächst offen.

kof/dpa

