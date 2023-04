4.000 Islamisten, 2.600 Rechtsextremisten in Bayern: Herrmann stellt Verfassungsschutzbericht 2022 vor

Von: Felix Herz

Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern stellte während einer Pressekonferenz den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2022 vor. © ANE Edition/IMAGO/dpa/Sven Hoppe (Merkur.de-Montage)

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Montag in München den aktuellen Bericht des Verfassungsschutzes vorgestellt. Mit beunruhigenden Zahlen.

München – Es sind düstere Erkenntnisse, die aus dem Bericht des Verfassungsschutzes für das Jahr 2022 hervorgehen. Diesen hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag, 24. April, in München vorgestellt. Und er bestätigt, dass sich extremes Gedankengut in unruhigen Zeiten besonders leicht verfängt.

Viele Extremisten in Bayern – und eine Grenze, die „verschwimmt“

„Extremisten jeder Art und ausländische Akteure versuchen aktuelle Krisensituationen zu nutzen, um Misstrauen gegen den Staat, seine Institutionen und Entscheidungsträger zu säen. Die andauernde Krisenlage stellt unsere Demokratie hier auf eine Belastungsprobe.“ So lautet Herrmanns Kommentar zum Verfassungsschutzbericht.

Die Zahl der Rechtsextremen in Bayern liegt derzeit bei 2.590. Während die „Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straftaten“ zwar gesunken ist (von 1.750 auf 787), gibt es laut Herrmann viele Straftaten, bei „denen die Motivlage zwar nicht eindeutig sei, jedoch aufgrund der Tatumstände ein gewisser Einfluss rechtsextremistischen Gedankenguts naheliege.“ Zudem bemerke man, dass die Agitation gegen Migranten wieder steige.

Gleichzeitig erfährt die Szene der Reichsbürger weiter Zulauf. „2022 hat das Personenpotenzial mit 5.360 einen neuen Höchststand erreicht“, wird Herrmann zitiert. „In dieser Szene zeige sich ein großer Hang zu Verschwörungstheorien, ein erhebliches Radikalisierungspotenzial sowie eine steigende Gewaltbereitschaft“, heißt es in der Mitteilung der Staatsregierung weiter.

Islamisten und Linksextreme: Herrmann veröffentlicht besorgniserregende Erkenntnisse

Beim Stand des Linksextremismus hatte Herrmann zunächst gute Nachrichten: Man freue sich, dass die „Mobilisierungskraft der Szene gesunken“ sei. Dies habe sich unter anderem im Rahmen des G7-Gipfels in Garmisch-Partenkirchen gezeigt. Besorgniserregend dagegen sei, dass das Gewaltpotential steige und „Übergriffe gezielter, persönlicher und professioneller“ werden.

Die Gefahr von islamistischem Terror schließlich bleibt auf unverändert hohem Niveau, so Herrmann. „Rund 690 Personen – davon rund 18 Prozent gewaltbereit – ordnen die Verfassungsschützer dem salafistischen Spektrum zu.“ Sorge bereitet dem Innenminister besonders die Gefahr von Einzeltätern. Hier spiele das Internet eine große Rolle bei Radikalisierung, Planung und Durchführung von Anschlägen – frühzeitige Identifizierung von Tätern und Gefahrenlagen sei daher besonders wichtig.

Insgesamt stellt Herrmann fest, dass „Verschwörungstheorien, Fake News, Hass und Hetze vor allem im Internet viele Überschneidungspunkte mit extremistischen Ideologien“ haben und sich „demokratiefeindliche Vorstellungen leichter in der Gesellschaftsmehrheit verbreiten“. Final drückt Herrmann zudem seine Sorge aus, dass seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die Bedrohung durch Cyberangriffe, Desinformationen und auch Spionage – sowohl virtuell als auch real – wachse. Hier müssen alle wachsam sein, fordert der bayerische Innenminister. (fhz)

