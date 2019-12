Räuber flüchten vor Polizei - dann fliegt der Wagen durch die Luft 

In den frühen Morgenstunden am Dienstag hat sich nach einer Jagd auf zwei Räuber ein schwerer Unfall ereignet. Noch ist vieles unklar, doch es müssen sich unglaubliche Szenen abgespielt haben.

Auf der Flucht vor der Polizei sind zwei Männer mit einem Auto schwer verunglückt.

Die Tatverdächtigen hatten zuvor unter Gewalt einen Wagen von einem Hausbesitzer in Hersbruck (Mittelfranken) geraubt.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lauf verfolgte die Räuber.

Hersbruck - Es waren wohl Szenen wie aus einem Action-Film. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Lauf fahndete Dienstagfrüh gegen 1.45 Uhr nach zwei Männern in einem zuvor geraubten Auto. Der Wagen kam den Beamten mit hoher Geschwindigkeit entgegen, teilt die Polizei am Dienstag mit. „Die Streifenbesatzung wendete und folgte dem Fahrzeug unter Einhaltung eines gebührenden Sicherheitsabstandes von mehreren Hundert Metern“, so die Polizei.

Bayern: Polizei jagt Räuber auf der B14 Ottensoos

Dann fuhr der Wagen von der Bundesstraße B14 ab. Der Fahrer verlor bei dem Manöver die Kontrolle über das geraubte Auto, schleuderte durch die Luft und krachte in die Lagerhalle eines Getränkebetriebes.

Die Feuerwehr musste die zwei Tatverdächtigen im Alter von 20 und 22 aus dem Wrack retten. Die beiden Männer wurden schwer verletzt.

Auch der Besitzer des Wagens wurde bei dem Überfall in Hersbruck verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden, teilt die Polizei mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die zwei Männer gegen 1 Uhr mit Gewalt das Fahrzeug aus einem Anwesen in Hersbruck geraubt. Anwohner hatten den Überfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Unbekannten flüchteten, laut Polizei, gegen 1.45 Uhr mit dem Fahrzeug des Hauseigentümers.

Bayern: Verfolgungsjagd in Hersbruck

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Im Verlauf der ersten Fahndungsmaßnahmen waren Dienstkräfte der Polizeiinspektionen Hersbruck und Lauf, der Verkehrspolizeiinspektion Feucht sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

