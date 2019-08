Frau zeltet an See und bekommt gesundheitliche Probleme: Notarzt kann nicht mehr helfen

Beim Zelten an einem See bei Hirschaid ist eine Frau gestorben. Sie bekam zuvor gesundheitliche Probleme - ein Notarzt konnte der 49-Jährigen nicht mehr helfen.

Hirschaid - Beim Zelten an einem See ist eine Frau gestorben. Die 49-Jährige sei nachts in Hirschaid im Landkreis Bamberg in eine „gesundheitliche Notlage“ geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Bekannter hatte dies am frühen Mittwochmorgen bemerkt und den Notarzt auf eine Insel im Neubertsee gerufen.

Hirschaid: Frau stirbt beim Zelten am See - Ursache unklar

Die Frau starb noch vor Ort. Die Wasserrettung brachte sie von der Insel ans Ufer. Die genauen Todesumstände blieben erst einmal unklar.

Ein Todesfall überschattete das „Fusion“-Festival 2019 in Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Gelände ist ein 28-Jähriger leblos im Zelt aufgefunden worden. Die Todesursache ist noch unklar. Das bekannte Deichbrand-Festival in Niedersachsen wurde auch von einem Todesfall überschattet. Eine junge Frau wurde von ihren Freunden leblos in ihrem Zelt entdeckt. Eigentlich wollte die 22-jährige Studentin aus Bayreuth sich im Trebgastsee (Lkr. Kulmbach) aufgrund der anhaltend heißen Temperaturen nur etwas abkühlen. Sie kehrte vom Schwimmen nicht zurück. (Merkur.de*)

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

dpa