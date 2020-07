Heißester Tag des Jahres in Bayern: Münchner Wetter-Experte spricht deutliche Warnung aus

Hitze-Hammer in Bayern: Für weite Teile des Freistaats gelten amtliche Warnungen. Ein Wetter-Experte spricht über die bevorstehenden heißesten Tage des Jahres.

Die Hochsommer-Hitze hat Bayern erreicht.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt für weite Teile des Freistaats amtliche Hitze-Warnungen heraus.

Ein Wetter-Experte erklärt, was das für die Menschen in Bayern bedeutet - und ob auf die Hitze-Tage Gewitter folgen.

Immer aktuelle Prognosen für den Freistaat lesen Sie außerdem in unserem Wetter-Ticker für Bayern.

Update, 31. Juli, 9.19 Uhr: Der heutige Freitag startete im gesamten Freistaat mit viel Sonne. Ab 11 Uhr bis 19 Uhr warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Süden Bayerns amtlich vor Hitze. Die Hitze-Warnungen gelten von Nördlingen und Ingolstadt bis hin zu Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Bad Reichenhall. Besonders ältere Menschen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem sollten vorsichtig sein und große Hitze meiden (siehe Erstmeldung).

Münchner Wetter-Experte warnt vor heißesten Tagen des Jahres - dann droht großer Knall

Erstmeldung vom 30. Juli:

München - Der Hochsommer hat in Bayern Einzug gehalten: In großen Teilen des Freistaats ist die letzte Juli-Woche geprägt von Sonne und hohen Temperaturen, die zum Teil über 30 Grad erreichten. Ab dem Freitag (31. Juli) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun sogar amtlich vor Hitze - die Warnungen gelten aktuell vor allem für den Süden Bayern.

Nahezu flächendeckend gelten die „amtlichen Warnungen vor Hitze“ dann von 11 bis 19 Uhr von Nördlingen und Ingolstadt im Norden bis zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen und Bad Reichenhall im Süden. „Am Freitag wird eine starke Wärmebelastung erwartet“, heißt es in den DWD-Warnungen weiter.

Wetter in Bayern: Hitze-Warnungen für den Freistaat - DWD-Metorologe

Doch was ist eigentlich genau gemeint mit „starken Wärmebelastung“? Dominik Smieskol, Meteorologe und Wetter-Berater vom Deutschen Wetterdienst in München, kann das genauer erklären. „Die Wärmebelastung ist nicht nur von der Lufttemperatur abhängig. Es geht dabei eher um die gefühlte Temperatur“, sagt er. Bei einer starken Wärmebelastung liege die gefühlte Temperatur bei etwa 34 Grad mit schwüler Hitze.

Laut dem Wetter-Berater werden die Menschen in Bayern am Freitag (31. Juli) und Samstag (1. August) die bislang heißesten Tage des Jahres erwarten. Es handelt sich um die erste Hitzewarnung, die in diesem Jahr vom DWD herausgegeben wurde. „Bislang gab es in diesem Sommer noch nicht viele ganz heiße Tage“, sagt er. Nur ein oder zweimal sei die 30-Grad-Marke bislang geknackt worden. Am Freitag werden allerdings bis zu 31 Grad in München und 32 Grad in Regensburg* erwartet. „Am Samstag wird dann in nahezu ganz Bayern die 30-Grad-Marke überschritten“, so Smieskol.

Hitze-Warnungen für Bayern: Wetter-Experte wird deutlich - Corona-Risikogruppen aufgepasst

Gerade Senioren oder andere Personengruppen, die Probleme mit Hitze haben, sollten die Sonne dann vor allem um die Mittagszeit und am Nachmittag meiden. Aufgrund der Corona-Lage in Bayern könnte sich der Meteorologe vorstellen, dass noch mehr Menschen in diesem Sommer besondere Vorsicht walten lassen. „Das fällt eigentlich bereits in den medizin-meteorologischen Bereich - aber ich denke, wir sind aktuell alle etwas vorsichtiger, wenn es um unsere Gesundheit geht“, erklärt er. Aufgrund von Hitze könnte das menschliche Immunsystem geschwächt sein und weniger gut reagieren, vermutet er. „Einen direkten Zusammenhang zwischen Covid-19 und der Hitze gibt es allerdings nicht“, so der Wetter-Experte weiter.

Das kommende Wochenende wird besonders in der Südwesthälfte ganz schön heiß, während es im Nordosten nicht für 30 Grad reicht. Exemplarisch hierfür der Temperaturverlauf für Offenbach, Berlin und Freiburg. Am Sonntag ist die kurze Hitzewelle dann schon wieder beendet. /V pic.twitter.com/Y01UNkkhnh — DWD (@DWD_presse) July 29, 2020

Für die Natur seien durch die Hitze aktuell noch keine außergewöhnlichen Probleme zu erwarten. Lediglich die Waldbrandgefahr könnte steigen. „Es ist möglich, dass dazu bald erste Hinweise herausgegeben werden“, sagt Smieskol. Für die Tierwelt seien die hohen Temperaturen jedoch eine Belastung: „Für Vierbeiner werden die nächsten Tage nicht besonders angenehm.“

Hitze-Tage in Bayern: Warnungen für weite Teile des Freistaats - Drohen dann gewaltige Gewitter?

Enden könnten die Hitze-Tage in Bayern dann mit einem großen Knall. „Mehrere Hitze-Tage am Stück enden häufig in Unwettern* mit Gewittern“, erklärt der Meteorologe. Zu erwarten sind diese ab Samstag. „Da kann es dann auch im Flachland ungemütlich werden. Die Gewitter bringen dann aber auch Abkühlung“, sagt er. Insgesamt handle es sich im Freistaat bislang im Übrigen um ein „normales Gewitter-Jahr“. „Die letzten beiden Jahre sind sehr hochdrucklastig gewesen - deshalb gab es weniger Gewitter“, sagt Smieskol. (nema)

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie aktuell immer hier auf Merkur.de*. *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Screenshot Deutscher Wetterdienst (DWD)