Hochwasser in Bayern: Flüsse und Bäche laufen über - DWD gibt Prognose

Hochwasser in Bayern: Der anhaltende Regen in den vergangenen Tagen ließ mehrere Flüsse und Bäche austreten. Die Wetter-Prognose verspricht weniger Niederschläge.

München - Das regnerische Wetter der vergangenen Tage hat in Bayern seine Spuren hinterlassen. Die anhaltenden Regenfälle haben in Teilen Frankens zu Hochwasser geführt. Mehrere Flüsse und Bäche waren am Sonntag über die Ufer getreten, wie aus Daten des Bayerischen Landesamts für Umwelt mit Sitz in Augsburg hervorging. So wurde etwa an der Aisch im Landkreis Erlangen-Höchstadt und am Weißen Main im Landkreis Kulmbach Meldestufe 2 erreicht.

Hochwasser in Bayern: Flüsse und Bäche laufen über - besonders Franken betroffen

Die Itz im Landkreis Coburg lag am Sonntag zudem bei Meldestufe 3. Ist diese erreicht, besteht demnach Überschwemmungsgefahr für bebaute Gebiete. Laut der Hochwasserzentrale gab es am Sonntag sowohl für den Landkreis Coburg als auch den Landkreis Bamberg eine entsprechende Warnung. Für weite Teile im Norden Bayerns bestand eine Warnung vor Hochwasser.

+ Hochwasser in Höchstadt: Starker Regen führt zu Überschwemmungen © NEWS5 / Merzbach

Bayern: Überflutungen nach regnerischen Tagen - Flüsse laufen über

Auch kleinere Gewässer ohne Warnpegel könnten über die Ufer treten, hieß es. Im Laufe des Sonntags sollten die Regenfälle im Norden Bayerns aber nachlassen.

Der Deutsche Wetterdienst erwartete im Norden gebietsweise gar Auflockerungen. Der Regen sollte sich zunehmend in die Gebiete südlich der Donau verlagern. In München wird über den Sonntag, dem 2. April, immer wieder mit Niederschlägen gerechnet. Ab der kommenden Woche stehen die Zeichen dann auf trockenere Tage, die Temperaturen bleiben jedoch niedrig und sollen die Schwelle von 10 Grad kaum überbieten.

