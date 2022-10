Mit 200 km/h und fast zwei Promille: 22-Jähriger rast ungebremst in Vordermann

Von: Michelle Brey

Teilen

In Oberfranken kam es am Sonntag zu einem Auffahrunfall mit hohem Schaden. © Jens Wolf/dpa

Ohne zu bremsen und mit 200 km/h fuhr ein 22-Jähriger auf ein anderes Auto auf. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Regnitzlosau - Am Sonntag ereignete sich in Oberfranken nahe der sächsischen Grenze ein Auffahrunfall. Nahezu ungebremst fuhr ein 22-Jähriger auf ein vor ihm fahrendes Auto auf. Beide Fahrer trugen keine schweren Verletzungen bei. Der Schaden ist jedoch hoch.

22-Jähriger als Unfallverursacher - mit fast zwei Promille

Mit 200 Kilometern pro Stunde und fast zwei Promille hat ein 22-jähriger Mann in Oberfranken nahe der sächsischen Grenze einen Auffahrunfall verursacht. Der Mann sei am Sonntag (9. Oktober) auf der Autobahn 93 bei Regnitzlosau im Landkreis Hof fast ungebremst in ein Auto mit Anhänger gefahren. Das teilte die Polizei mit.

Durch den Aufprall wurde das Auto in die Leitplanke geschleudert und stark beschädigt. Auch der Anhänger wurde in Mitleidenschaft gezogen. Er riss ab und wurde ebenfalls beschädigt. Der 54 Jahre alte Fahrer blieb jedoch unverletzt.

Schleuderfahrt nach Auffahrunfall: 22-Jähriger mit fast zwei Promille im Blut

Der Unfallverursacher kam mit seinem Auto nach einer Schleuderfahrt etwa 300 Meter von der Unfallstelle entfernt in einem Feld zum Stehen. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Alkoholtest zeigte knapp 1,8 Promille an. Ihm droht nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Sachschaden beträgt etwa 60.000 Euro.

Einige Unfälle in Bayern gingen am Wochenende jedoch nicht so glimpflich aus. Das Wochenende zeigte sich mit einer tragischen Verkehrs-Bilanz. (mbr mit dpa)