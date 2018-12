Kurz vor Prozessbeginn meldet sich „Hüllenlos-Nonne“ zu Wort - mit obszönem Video

Antje Mönning, ehemalige TV-Nonne aus „Um Himmels Willen“, strippte vor Polizisten auf einem Parkplatz. Nun kommt es zu einer Gerichtsverhandlung, bei der einige Wachtmeister für Anstand sorgen sollen.

Update vom 3. Dezember 20 Uhr: Kurz vor Prozessbeginn meldet sich Antje Mönning nun noch einmal selbst zu Wort. Und das mit einem Song - inklusive dazugehörigem Musikvideo. Als „Schwester Antje“ veröffentlichte sie zwei Tage vor Prozessbeginn den Nonnen Räp. Und darin bezieht sie klar Stellung: „Wärst du gerne ein Polizist gewesen und hättest zugesehen, war der Strip ein Ärgernis oder fast jugendfrei?“. Doch Mönning wird noch deutlicher.

„Zeigt her eure Brüste“, singt „Schwester Antje“. „Und lächelt den fleißigen Kommissaren zu, wenn ihr Glück habt, dann filmen sie euch, dann werdet ihr berühmt.“ Und das alles zur durchaus bekannten Melodie von „Ihr Kinderlein kommet“. Die Tanzeinlage selbst, um die es im Prozess gehen wird, ist ebenfalls zu sehen - wenn auch in einer scheinbar nachgestellten Szene.

Die selbst ernannte Exhibitionistin zeigt sich im Video im Nonnen-Kostüm. Dabei lässt sie die Hüllen fallen - umgeben von einer Art Heiligenschein. Der Prozess wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen die ehemalige TV-Nonne startet am Dienstag vor dem Amtsgericht Kaufbeuren.

Update vom 3. Dezember 2018, 19.15 Uhr: Als sie sich freizügig auf einem Parkplatz zeigte und dabei ihren Rock hob, ahnte die Schauspielerin Antje Mönning nicht, dass sie dabei gefilmt wurde - von Zivilpolizisten. Am Dienstag startet nun der Prozess gegen die Schauspielerin. Die ehemalige TV-Nonne muss sich vor dem Amtsgericht Kaufbeuren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten. Der Grund: Die Polizisten brachten die Strip-Einlage zur Anzeige.

Für den morgen startenden Prozess ordnete das Gericht Polizeischutz für Mönning an (siehe unten). Und: Zum Prozess haben sich Journalisten aus anderen Ländern angekündigt, wie Bild.de berichtet. Unter anderem für die britische „Daily Mail“.

TV-Nonne Antje Mönning vor Gericht: Besondere Maßnahmen

Update vom 29. November 2018, 21.16 Uhr: Im Fernsehen spielt sie die brave Nonne – doch im wahren Leben ist Antje Mönning (bekannt aus der ARD-Serie Um Himmels Willen) so lüstern, dass es sogar der Polizei die Schamesröte ins Gesicht treibt... Auf einem Parkplatz fing sie kürzlich an, vor zwei Männern zu strippen und tanzte lasziv im Minirock. Was sie nicht wusste: Ihre Zuschauer waren Polizisten einer Zivilstreife – und die filmten alles mit. Natürlich nur zur Beweissicherung…

Auf dem Video, das uns vorliegt, liefert Mönning eine heiße Show. So heiß, dass sie nächsten Mittwoch sogar vor Gericht muss. Denn die Polizisten verstanden bei dem Parkplatz-Tanz so gar keinen Spaß und zeigten Mönning an. Sie muss sich nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten. Laut Strafbefehl hat die Schauspielerin die „Diensthandlung der Polizeibeamten erheblich gestört“.

+ Der Polizei fiel Antje Mönning durch eine freizügige Aktion am Parkplatz auf. Jetzt hat sie einen Auftritt vor Gericht. © dpa / Karl-Josef Hildenbrand

Kurios: Das Amtsgericht Kaufbeuren hat offensichtlich den Eindruck, dass es zu einem besonders heißen Prozess kommen könnte. Denn in der Sicherheitsverfügung hat das Gericht nun sogar Polizeischutz für die Nackt-Nonne angeordnet. In Zahlen: Sechs Sitzplätze sind im Saal 101 für Polizeibeamte und Gerichtswachtmeister reserviert. Weitere Beamte der Kemptener Polizei sind angewiesen, Mönning und die Zuschauer zu bewachen. „So viele Wachtmeister hatte nicht mal Beate Zschäpe beim NSU-Prozess“, sagt Anwalt Alexander Stevens, der die TV-Nonne vor Gericht vertritt.

Laut Gesetz ist Exhibitionismus bisher nur für Männer strafbar. „Angeklagt werden aber nicht mal Flitzer im Fußball-Stadion“, sagt Stevens, der auf Sexualstrafrecht spezialisiert ist. Und Antje Mönning? Sie kann die ganze Aufregung nicht nachvollziehen und sagt: „Ich mag meinen Körper und bin eben gerne freizügig unterwegs.“

TV-Nonne Antje Mönning strippt auf Parkplatz, wird gefilmt und angezeigt - und wehrt sich jetzt dagegen

Update vom 12. Oktober 2018, 8.04 Uhr: Antje Mönning, die sich durch ihren Parkplatz-Strip vor Polizisten eine Anzeige einhandelte, will nicht einsehen, dass sie etwas Strafbares gemacht habe - und holt zum Gegenschlag aus. Ihr Anwalt Dr. Alexander Stevens sagte der Bild: „Die heimliche Fertigung des Videos durch die Polizisten ohne Einverständnis meiner Mandantin begründet den Anfangsverdacht einer Straftat nach § 201a Abs. 2 StGB (unerlaubte Bildaufnahmen). Wir prüfen daher, ob wir Strafanzeige gegen die Verkehrspolizisten stellen werden.“ Auch die Schauspielerin hat sich via Facebook ausführlich zu dem Vorfall geäußert.

„Vor ein paar Wochen habe ich auf einem Parkplatz aus einer Laune heraus vor 3 Männern, die in ein Gespräch verwickelt schienen, mit dem Hintern gewackelt und dabei mein Röckchen leicht angehoben , unter dem ich nackt war. Dass es sich dabei um Zivilpolizisten während einer Verkehrskontrolle handelte, konnte ich nicht erkennen. Das erfuhr ich erst, als ich eine Anzeige und einen Strafbefehl wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses erhielt“, erklärt die ehemalige TV-Nonne.

+ Antje Mönning, Ex-TV-Nonne aus „Um Himmels Willen“ hat sich zu der lasziven Tanzeinlage geäußert. © wtp international/Marina1712

„Dagegen habe ich Einspruch erhoben und wende mich nun auch an die Öffentlichkeit, weil ich in meinem Verhalten keine Straftat sehen kann. Dieser Fall ist so lächerlich, dass ich mich frage, ob unsere Polizei und die Gerichte nicht wichtigere Aufgaben zu erledigen haben. Aber er macht ein Problem deutlich: Wir brauchen eine neue Kommunikationskultur. Auch für mich gilt doch: ‚Nein heißt nein‘. Hätten mir die Zivilpolizisten einfach gesagt: ‚Lassen Sie das bitte‘, hätte ich freundlich ‚ok‘ erwidert und wäre meiner Wege gefahren. Da ich nicht erkennen konnte, dass es sich bei den Männern um eine Zivilstreife handelte, die gerade mit einer Verkehrskontrolle beschäftigt war, konnte ich gar nicht im Sinn haben, diese zu stören. Wäre ich jetzt z B. mit einem Ghettoblaster aufgetaucht und hätte die Polizisten durch den Lärm belästigt, wären sie doch sehr wahrscheinlich als Erstes zu mir gekommen und hätten mich gebeten, die Musik leiser zu stellen. Aber anstatt mit mir zu reden, hat sich einer der Polizisten gleich ins Auto gesetzt und eine Videoaufnahme gemacht, ohne mich darüber zu informieren. Das finde ich nicht richtig.“

Ursprungsartikel: Eklat um bekannte TV-Nonne auf Parkplatz in Bayern - Polizei filmt alles

Jengen - Vom Kloster auf den Parkplatz: Bekannt wurde Schauspielerin Antje Mönning als Nonne in der ARD-Sendung „Um Himmels Willen“, jetzt wurde sie von Polizisten beim Strippen in der Öffentlichkeit ertappt. Mönning spielte bis 2009 in der TV-Serie mit.

Der Vorfall ereignete sich laut eines Bild-Berichtes bereits im Juni auf einem Parkplatz in Jengen (Landkreis Ostallgäu). Mönning posierte in einem transparenten Top neben einem Auto, tänzelte umher, hob den Rock - darunter trug sie keine Unterwäsche. Dass in dem Auto hinter ihr zwei Zivilpolizisten saßen, wusste die ehemalige TV-Nonne nicht. Sie filmten die Einlage der 40-Jährigen. Zur Beweissicherung, wie Bild berichtet. Der Bild liegt die Aufnahme vor.

Nackt-Show „aus einer Laune heraus“

Was steckte hinter der kleinen Nackt-Show am Straßenrand? „Ich habe aus einer Laune heraus mit meinem Hintern gewackelt und mein Röckchen leicht angehoben“, sagte die ehemalige TV-Nonne der Bild. Dass es sich bei den Männern um Verkehrspolizisten gehandelt habe, „konnte ich nicht erkennen“. Die Schauspielerin bezeichnet sich selbst in einem Interview mit der Westdeutschen Zeitung als Exhibitionistin.

Das Amtsgericht meint: Mönning hat die Beamten gestört

Die Aktion blieb nicht ohne Folgen. Das Amtsgericht Kaufbeuren erließ Strafbefehl - wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. „Dabei waren Sie sich der schamverletzenden und ärgerniserregenden Weise Ihrer vollführten sexuellen Handlungen bewusst, durch die zudem die Diensthandlung der Polizeibeamten erheblich gestört wurde“, zitiert Bild die Urteilsbegründung des Gerichts. Mönning soll 1200 Euro Strafe zahlen. Ihr Anwalt legte Einspruch ein.

Video: "Strippende Nonne": Das sagt Antje Mönning zu ihrem Parkplatz-Video

