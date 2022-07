„Trendwende am Immobilienmarkt“ – Umsätze gehen in Bayern stark zurück

Von: Felix Herz

Die Umsätze am Immobilienmarkt in Bayern sind im zweiten Quartal deutlich zurückgegangen (Symbolbild). © Heinz Gebhardt / IMAGO

Quartalsweise Rückgänge der Umsätze auf dem Immobilienmarkt sind nicht unüblich. Doch in diesem Maße, wie im zweiten Quartal nun beobachtet, definitiv.

München – Mieten, kaufen, wohnen – in Bayern kein einfaches Thema. Vor allem die Landeshauptstadt München bereitet da bekannterweise seit Jahren unzähligen Menschen Probleme. Und lange war kein Ende des stetig wachsenden Preisniveaus auf dem Immobilienmarkt in Sicht. Zwischenzeitlich gab es zwar immer wieder Rückgänge in einzelnen Quartalen, doch nie entwickelten sich diese zu langfristigen Trends. In zweiten Quartal 2022 ist der Rückgang aber sehr deutlich.

Immobilienmarkt schrumpft im zweiten Quartal: Die Rede ist von „Trendwende“

So gingen die Umsätze am Immobilienmarkt in Bayern im zweiten Quartal dieses Jahres stark zurück. Wie der Immobilienverband IVD Süd am Donnerstag, 28. Juli, berichtete, sanken die Umsätze gegenüber dem ersten Quartal um 11,9 Prozent auf 17,1 Milliarden Euro.

„Stiegen die Immobilienumsätze in Bayern in den vergangenen Jahren stetig an, so zeichnet sich aktuell eine Trendwende am Immobilienmarkt ab“, kommentierte der Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts, Stephan Kippes. Den Grund sieht er in „rapide anwachsenden Hypothekenzinsen, weiterhin stetig steigenden Baukosten sowie einer schwächelnden Konjunktur“.

Rückgang auch bundesweit: Ein Blick in die Zukunft

Kippes sieht einen, zumindest temporären, Wendepunkt gekommen: „Die Zeiten steil steigender Kaufpreise dürften zumindest zwischenzeitlich ein Ende finden.“ Zwar sind quartalsweise Rückgänge laut IVD nichts Unübliches, allerdings liege man derzeit „klar jenseits der normalen Schwankungsbreiten“.

Es ist ein Bild, das sich derzeit nicht nur in Bayern zeigt. Auch bundesweit war im zweiten Quartal ein Rückgang der Umsätze auf dem Immobilienmarkt zu verzeichnen. Er war mit 13,3 Prozent sogar noch stärker als in Bayern. (fhz)

