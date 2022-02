In der Corona-Pandemie: Quoten für Standard-Impfungen bei Kleinkindern in Bayern gestiegen

Von: Katarina Amtmann

Der Anteil der ungeimpften Kleinkinder ist gesunken. (Arcchivbild © Julian Stratenschulte/dpa/dpa-Bilfunk

In der Corona-Pandemie ist der Anteil gestiegen: Bayerns Eltern schützen ihre Kinder immer öfter mit Impfungen vor Krankheiten wie Keuchhusten.

München - Bayerns Eltern schützen ihre Kinder immer häufiger vor Wundstarrkrampf, Kinderlähmung und Keuchhusten: Der Anteil der unter Zweijährigen, die keine der empfohlenen Standard-Impfungen erhalten haben, ist in der Corona-Pandemie gesunken. „Bei den im ersten Halbjahr 2019 geborenen Kindern sank die Quote der komplett ungeimpften Zweijährigen in Bayern auf 3,7 Prozent“, erläuterte der Leiter der Techniker Krankenkasse (TK) in Bayern, Christian Bredl, am Mittwoch in München. „Bei Kindern, die vor der Coronazeit im Jahr 2016 auf die Welt kamen, war die Quote der ungeimpften Kleinkinder nach zwei Jahren mit 5,2 Prozent noch rund ein Drittel höher.“

Stiko empfiehlt für Kleinkinder bis zwei Jahre insgesamt 13 Impfungen

Für Kinder bis zum zweiten Geburtstag empfiehlt die Ständige Impfkommission insgesamt 13 Impfungen. Nach den Daten der TK, die bis Juli 2021 reichen, haben rund 45 Prozent aller unter Zweijährigen sämtliche vorgesehenen Impfungen erhalten, knapp 52 Prozent fehlte noch mindestens eine (Teil-)Impfung.

Standard-Impfungen bei Kindern: Aktuelle Daten der Techniker Krankenkasse

Masern-Mumps-Röteln (für Besuch von Kitas und Schulen inzwischen verpflichtend): starker Rückgang der Ungeimpften von knapp zehn auf sechs Prozent

Quote der vollständig geimpften Zweijährigen (geboren im ersten Halbjahr 2019): Anstieg auf fast 84 Prozent

Hinzu kamen noch rund zehn Prozent, die bereits die erste der beiden Teilimpfungen hatten.

Die Techniker Krankenkasse leitet diese Zahlen aus den Daten ihrer Versicherten ab. Sie ist mit 1,45 Millionen Mitgliedern eine der größten Kassen in Bayern, die Ergebnisse sind daher auf die Allgemeinheit übertragbar. (kam/dpa)