Bayern-Karte: Wo’s die Zuagroasten hinzieht

+ Joachim Herrmann (CSU) © dpa / Peter Kneffel

München - Die Bevölkerung in Bayern wächst – und sie wird älter. Im Jahr 2036 werden im Freistaat voraussichtlich fast 13,5 Millionen Menschen leben, das Durchschnittsalter wird bis dahin wohl um zweieinhalb auf 46 Jahre ansteigen. Das teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München mit. Die Zahlen basieren auf Berechnungen des Landesamtes für Statistik in Fürth.