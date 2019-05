Veranstaltungstipps für das Wochenende in Bayern: Von Schützen über Marionetten bis zu coolem Swing

Die Wetteraussichten fürs Wochenende sind zwar nicht gerade frühlingshaft, doch es gibt einige Veranstaltungen, zu denen sich ein Ausflug lohnt. Wir haben für Sie einige Tipps zusammengestellt:

Jazz in der Lokwelt

Für Jazz-Begeisterte lohnt sich am Sonntag ein Ausflug in die Lokwelt nach Freilassing. Dort tritt ab 11 Uhr das Philipp-Stauber-Trio auf. Zu hören gibt es zeitlosen Swing, energiegeladenen Drive und intuitiven Blues. Das Konzert kostet inklusive Museumseintritt zehn Euro.

Führung für Kinder

Ute Völcker führt am Sonntag um 14.30 Uhr Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren durch das Neue Schloss Schleißheim. Das Thema der Führung lautet „Von sichtbaren und unsichtbaren Dienern am Hofe des Kurfürsten“. Treffpunkt ist die Kasse. Der Eintritt kostet zwei Euro. Anmeldungen sind erforderlich unter der Nummer 089/17 90 84 44.

Marionetten im Einsatz

Im Puppentheatermuseum in Augsburg hat gerade eine Sonderausstellung begonnen. Gezeigt wird, wie vor rund 500 Jahren die Unternehmerfamilie Fugger ihre Wirtschaftsbeziehungen von Augsburg bis nach Indien ausbaute – natürlich wird das anhand von Marionetten veranschaulicht.

Patronatstag

In Benediktbeuern (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) wird am Sonntag der Patronatstag gefeiert. Es ist das Hauptfest des Bunds der Bayerischen Gebirgsschützenkompanien. Erwartet werden Mitglieder aus 47 Kompanien, insgesamt rund 4500 Schützen – und daneben auch viel Prominenz. Unter anderem haben Ministerpräsident Markus Söder, Herzog Max von Bayern und Herzogin Helene in Bayern zugesagt. Der Kirchzug setzt sich um 9 Uhr am Dorfplatz in Bewegung, der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr, der Festzug um etwa 12 Uhr. Im Festzelt ist bis abends für Unterhaltung gesorgt.

