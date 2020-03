Jura-Student (19) holt sich in Stichwahl-Rennen den Sieg - Nun ist er Bayern jüngster Bürgermeister

Mit 19 Jahren erreicht Kristan von Waldenfels eine ganz besondere Position. Der Jura-Student ist in der Stichwahl zu Bayerns jüngstem Bürgermeister gewählt worden.

Im bayerischen Lichtenberg sitzt Bayerns jüngster Bürgermeister.

Der 19-jährige Kristan von Waldenfels (CSU) setzte sich in der Stichwahl durch.

Schon zuvor sendete er seinen Unterstützern eine Botschaft.

Lichtenberg - Der 19-jährige Krist an von Waldenfels hat am Sonntag (29. März) richtig Grund zu feiern. In der Stichwahl wurde er im bayerischen Lichtenberg im Landkreis Hof zum Bürgermeister gewählt. Damit ist er nun der jüngste Amtsinhaber im Freistaat, der im Rathaus auf dem Chefsessel sitzen wird.

Stichwahl in Bayern: Jura-Student (19) holt sich den Sieg - Bayerns jüngster Bürgermeister

Bei der Stichwahl zur Kommunalwahl erreichte der Jura-Student, der für die CSU antrat, 52,5 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen den SPD-Kandidaten Jürgen Lindner durch. Mit 38 Stimmen mehr als sein Gegenkandidat holte er sich den Sieg. 84 Prozent der Wahlberechtigten hatten sich an der Stichwahl in Bayerns zweitkleinster Stadt beteiligt.

Von Waldenfels hatte im ersten Wahldurchgang der Kommunalwahl bereits 48 Prozent der Wähler auf seiner Seite. Damit lag der 19-Jährige, der sein Jura-Studium an der Universität in Bayreuth absolviert, knapp vorne.

Jura-Student ist Bayerns jüngster Bürgermeister - Dank via Facebook

Seit dem überraschenden Tod des vorherigen Bürgermeisters Holger Knüppel (CSU) führte der stellvertretende Bürgermeister die Geschäfte der Stadt. Nun kann Kristan von Waldenfels die Amtsgeschäfte übernehmen.

Schon nach dem ersten Wahlgang bedankte sich der 19-Jährige via Facebook bei seinen Wählern. „Ein riesiges, riesiges Dankeschön für dieses tolle Ergebnis! Dass ich gleich im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten habe, sowohl als Bürgermeisterkandidat, als auch als Stadtratsmitglied: Das ist natürlich fantastisch“, schreibt von Waldenfels. Das Ergebnis sei ein „ganz großer Vertrauensbeweis“.

Kommunalwahl in Bayern: Stichwahl als reine Briefwahl - wegen der Corona-Krise

