Kini- statt Kampenwand? Spektakuläre Pläne für bayerisches Mount Rushmore

Ein bayerisches Mount Rushmore mit dem Konterfei des „Kini“ im Gestein der Kampenwand? Dieser spektakuläre Plan geriet nun an die Öffentlichkeit.

Aschau – Noch raubt das spitze Felsenmassiv den Gästen des Chiemgaus den Atem - bald könnte es ein aus dem Felsen gehauenes Konterfei des „Märchenkönigs“ Ludwig II. sein.Ein Witz? Nein! Behauptet jedenfalls ein königstreuer Geheimbund. Und macht damit nicht nur Aschaus Tourismuschef Herbert Reiter sprachlos. Wenn um den Todestag von Ludwig II. herum alljährlich die Königstreuen an der Votivkapelle in Berg zusammenkommen, tauchen auch vermummte Gestalten auf: die „Guglmänner Seiner Majestät“.

Seit der Beisetzung des Märchenkönigs beharren sie auf der Behauptung: Der Kini ist an jenem verhängnisvollen 13. Juni 1886 nicht ertrunken, wie es offiziell heißt, sondern wurde von den Handlangern Bismarck-Preußens heimtückisch erschossen. Jetzt will der Geheimbund an die Verdienste des Wittelsbachers mit einem spektakulären Plan erinnern. An der Kampenwand im Chiemgau soll dessen Konterfei großflächig in den Fels gehauen werden. Wenn ein Geheimbund an die Öffentlichkeit tritt, braucht er einen Vermittler. Das ist in diesem Fall Hans-Peter Huber aus Münsing, der sich aus seiner Verehrung für das Haus Wittelsbach keinen Hehl macht.

Vermittler Huber spricht für Guglmänner: „Der perfekte Platz für Bild unseres friedliebenden Monarchen“

„Man ist an mich herangetreten“, sagt er geheimnisvoll. Ob er selber ein Guglmann ist, verrät er nicht. Aber er teilt ihre Grundansichten: Für ihn ist Ludwig II. ein tragischer Held, der sich vergeblich gegen die Militarisierung Deutschlands durch die Preußen gestemmt hat. „Er wollte nur, dass sein Volk Ruhe hat. Aber das wollten die anderen nicht“, sagt er. Außerdem sei Ludwig ein moderner Mann gewesen, der in Schloss Neuschwanstein „Homeoffice“ gemacht habe. „Und den Tourismus hat er durch den Bau seiner Schlösser sowieso angekurbelt wie kein Zweiter.“ Womit wir wieder bei der Kampenwand wären, der Aussichtskanzel über dem Chiemsee, wo sich viele, auch ausländische Touristen tummeln. Oben steht ein Kreuz für die bayerischen Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Jährlich wird dort im Sommer eine Gedenkmesse der Krieger- und Soldatenkameradschaften im Landkreis abgehalten.

Diese Kriege sind für die Guglmänner eine Folge der aggressiven preußischen Politik gewesen, die Ludwig verabscheut habe.„Der perfekte Platz für das Bild unseres friedliebenden Monarchen“, findet Huber. Vorbild für das Kampenwand-Projekt ist Mount Rushmore in den USA, wo die Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincol n in Fels geklopft wurden. „So ähnlich wünschen sich die Guglmänner das auch“, so Huber. Die Postkarte, die die Guglmänner in Handarbeit - also mit Schere statt Photoshop - angefertigt haben, führt ein wenig in die Irre, weil hier der Kopf aus Metall besteht. „Ich bin sicher, da finden sich Künstler, die gerne zum Meißel greifen“, erklärt der königstreue junge Mann. Persönlich würde er sich wünschen, dass ein bayerischer Erfinder einen permanenten künstlichen Regenbogen entwirft. Nein, das alles ist kein Witz.

+ Mount Rushmore in South Dakota / USA. © picture alliance / Christian Röw / Christian Röwekamp

Die Guglmänner beteuern, dass es ihnen ernst ist

Die Guglmänner beteuern, dass es ihnen ernst ist. Noch steht der Geheimbund mit seinem Plan ganz am Anfang. Auf der Postkarte mit einer Simulation, mit der wichtige Unterstützer angeschrieben werden, heißt es:„Möge die Gnadensonne SM König Ludwig II über diesen Persönlichkeiten leuchten...“ Genannt werden dann Franz von Bayern (Oberhaupt des Hauses Wittelsbach), Markus Söder (Ministerpräsident) sowie Theodor Rasso Freiherr von Cramer-Klett (Eigentümer der Kampenwand). Doch die hüllen sich vorläufig in Schweigen. Der Besitzer der Kampenwand ist erst übernächste Woche wieder zu sprechen. In seinem Büro hat man das Ganze für einen schlechten Scherz gehalten.

So geht es anderen auch, die von den Plänen der Dunkelmänner erfahren. Michael Ritter vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege lacht erst einmal schallend, bevor er sich einen ernsthaften Kommentar abringt: „Die Zeit für Heldenverehrung ist vorbei. Und außerdem: Die Kampenwand ist ein einzigartiges Naturdenkmal, das auf keinen Fall zerstört werden darf.“ In der Gemeinde Aschau, auf deren Grund die Kampenwand steht, fallen die Reaktionen teils belustigt, teils entgeistert aus.

Bürgermeister Simon Frank teilt mit:„Die simulierte Postkarte ist ja zugegebenermaßen recht gut gelungen. Bei diesem digitalen Kunstwerk sollte es meiner Meinung nach aber auch bleiben.“ Der Kini im Fels der Kampenwand: Das sei mit dem sanften und nachhaltigen Tourismus in Aschau nicht vereinbar. Und Tourismuschef Reiter muss sich erst einmal sammeln, bevor er sagt.„Das ist unvorstellbar.“

vu

