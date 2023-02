„An der Grenze des menschlich Leistbaren“: Weiteres Helfer-Team aus Bayern reist ins Erdbeben-Gebiet

Von: Felix Herz

Teilen

Eine Gruppe von Humedica-Helfern brach am Montag in Richtung des türkisch-syrischen Erdbeben-Gebiets auf. Die Lage vor Ort ist weiter dramatisch.

Kaufbeuren – Die internationale Hilfe und Anteilnahme an der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien ist weiter groß. Auch Bayern hilft, wo es kann – Ärzte, Retter, Helfer und Hilfsgüter finden regelmäßig den Weg ins Krisengebiet. Die bayerische Hilfsorganisation Humedica hat nun ein weiteres Team entstand, hieß es am Montag, 13. Februar.

Hilfe aus Bayern im tükisch-syrischen Erdbeben-Gebiet: Humedica entsendet weitere Helfer

Ein Sprecher der Organisation aus Kaufbeuren im Allgäu erklärte, dass ein Team mit sieben Einsatzkräften derzeit vor Ort sei. Zwei weitere Helfer seien auf dem Weg, sie haben Hilfsgüter wie Zelte und Wasseraufbereitungsfilter dabei. Einsatzort der Helfer ist eine Notunterkunft nördlich von Gaziantep. Dort leisten sie medizinische Hilfe und unterstützen das Ärzteteam einer anderen Organisation, das bereits seit Tagen „an der Grenze des menschlich Leistbaren“ arbeitet, so Humedica-Geschäftsführer Johannes Peter.

Bereits am Mittwoch war ein dreiköpfiges Humedica-Team aus Bayern ins Erdbeben-Gebiet gereist. Nun reist eine siebenköpfige Truppe von Helfern in die Türkei und nach Syrien. © Sven Hoppe/dpa

Ein dreiköpfiges Erkundungsteam, das bereits am Mittwoch, 8. Februar, in das Katastrophengebiet aufgebrochen war, befindet sich wieder auf dem Weg nach Bayern. Die zerstörten Häuser zu sehen, zusammengeklappt, wie Pfannkuchen, das habe ihn sehr mitgenommen, berichtete Helfer Uwe Grunert laut dpa.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Erdbeben in der Türkei und in Syrien: Todeszahlen steigen weiter

Die nun im Katastrophengebiet ankommenden Humedica-Helfer werden vor allem Riss- und Quetschwunden behandeln, sowie Infektionen, die häufig aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen nach Katastrophen auftreten würden.

Am Montag kehrte auch ein Rettungsteam des Technischen Hilfswerks (THW) nach Deutschland zurück. Die 50-köpfige Gruppe hatte vier Hunde sowie 16 Tonnen Technik und Ausrüstung dabei. In der Nacht auf Sonntag, 12. Februar, hatte das Team eine 88-Jährige lebend aus den Trümmern gerettet. Das Team von I.S.A.R. Germany hatte zuvor eine 40-Jährige gerettet – sie ist inzwischen im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Rund eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien steigen die Todeszahlen immer weiter. Die Zahl der bestätigten Toten liegt derzeit bei mehr als 37.500 Menschen, mehr als 80.000 wurden verletzt. Ab und zu geschehen dennoch Wunder, und die Retter ziehen Lebende aus den Trümmern – doch die Aussichten darauf schwinden stündlich.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.