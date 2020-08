Schrecklicher Raser-Unfall: Porsche kommt bei Überholmanöver von Straße ab und fliegt 30 Meter durch die Luft

Dieser Porschefahrer wollte zügig diesen Mercedes überholen und geriet dabei auf den linken Straßenstreifen. Da der Mensch das Herz auf der linken Seite hat, hat selbiger auch den Drang mehr nach links zu steuern als nach rechts. Schauen Sie mal die Laufrichtungen der Sportler an, alle gegen den Uhrzeigersinn. Eislaufen gegen den Urzeigersinn. Ich gebe den Porschefahrer mal keine Schuld, vllt. war es auch noch was anderes.

Manchmal steuert auch der Überholte wo anders hin.

Mein Beileid an die Hinterbliebenen.