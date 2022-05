Zweijähriger sperrt Mutter auf Balkon aus – Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Von: Felix Herz

Symbolbild: Zweijähriger sperrt Mutter auf Balkon aus – Feuerwehr und Polizei rücken an © Eibner / IMAGO

Ein Kleinkind hat in Oberfranken seine Mutter in eine äußerst missliche Lage gebracht: Der Zweijährige sperrte sie auf dem Balkon aus.

Marktredwitz – In der Kreisstadt Marktredwitz in Oberfranken, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge im Norden Bayerns, ist eine Mutter in eine äußerst missliche Lage geraten – ausgerechnet durch ihren zweijährigen Sohn. Die 24-Jährige sei nur kurz auf den Balkon ihrer Wohnung gegangen, als das Kleinkind die Tür schloss und das Unglück seinen Lauf nahm, so die Pressemitteilung der zuständigen Polizei am Mittwoch.

Bayern: Mutter auf Balkon ausgesperrt – von Zweijährigem

Der kleine Junge habe die Türe geschlossen, als sich die Mutter kurz auf dem Balkon befand, und sie anschließend verriegelt, heißt es im Polizeibericht. Durch Hilferufe oder per Notruf übers Handy – Genaueres ist nicht bekannt – machte die Frau dann auf sich aufmerksam. Anschließend rückten Polizei und Feuerwehr an, um die junge Mutter aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Die Feuerwehr verschaffte sich dann Zutritt zu der Wohnung der Frau und öffnete die Balkontüre. So ging der Vorfall für alle Beteiligten glimpflich aus.

