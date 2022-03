Gläubige kehren der Kirche „in Scharen“ den Rücken: Zahl der Austritte in Bayern steigt immer weiter

Von: Helena Grillenberger

Die Zahl der Kirchenaustritte steigt immer weiter. © dpa

Die Kirchenaustrittszahlen bleiben weiterhin hoch. Knapp 7000 Menschen sind in diesem Jahr bereits ausgetreten.

München - Seit Jahresbeginn sind allein in München nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats bereits knapp 7000 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Die Zahl der Kirchenaustritte in Bayern steigt damit immer weiter. 2021 waren es im gleichen Zeitraum etwa 3300 und ein Jahr zuvor rund 3800.

Im Januar hatte die Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl im Auftrag des Erzbistums München und Freising ein Gutachten vorgestellt, das weltweit Schlagzeilen machte. Es war zu dem Ergebnis gekommen, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt worden waren.

Missbrauchsgutachten zur katholischen Kirche: 497 Opfer und 235 mutmaßliche Täter

Dabei gehen die Gutachter von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern aus, nehmen aber eine deutlich höhere Dunkelziffer an. Außerdem vermuten sie, dass Münchner Erzbischöfe - darunter auch der spätere Papst Benedikt XVI. - sich im Umgang damit falsch verhalten hätten.

Seither berichten Kommunen in Bayern und auch die katholische Kirche selbst von rasant steigenden Austrittszahlen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, sagte kürzlich bei der Frühjahresvollversammlung im Wallfahrtsort Vierzehnheiligen, die Gläubigen kehrten ihrer Kirche „in Scharen“ den Rücken.

Kirchenaustritte: Zahlen etwa doppelt so hoch wie im Vorjahr

In Nürnberg traten nach Angaben des dortigen Standesamtes in diesem Jahr bis zum 16. März schon 1050 Menschen aus der römisch-katholischen Kirche aus. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es mit 425 weniger als die Hälfte. In Würzburg traten bis Mitte März 547 Katholiken aus, 2021 waren es im gleichen Zeitraum 315. In Bamberg traten nach Angaben der Stadt in zweieinhalb Monaten bis Mitte März dieses Jahres 340 Katholiken aus der Kirche aus. 2021 waren es im ganzen Jahr 642.

Nürnberg, Würzburg und Bamberg gehören zu den Kommunen, die die Kirchenaustritte nach Protestanten und Katholiken aufschlüsseln. Andere - wie die Stadt München - geben nur Gesamtzahlen an.

Kirchenaustritte in Bayern: Zahl in Regensburg fast verdreifacht

In Regensburg traten bis Mitte März 1043 Menschen aus der Kirche aus - fast dreimal so viele wie 2021 (363). 2020 zählte die Stadt im gleichen Zeitraum 474 Austritte. Bis zum 15. März erklärten in Ingolstadt 529 Menschen ihren Austritt aus der Kirche - 333 mehr als im gleichen Zeitraum 2021.

Das Erzbistum München und Freising hat für Montagabend, 21. März, um 19 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung mit dem Titel „Betroffene hören“ geladen, an der auch Kardinal Reinhard Marx und Mitglieder des Betroffenenbeirats der Diözese teilnehmen wollen. Der Beirat hatte Marx unlängst vorgeworfen, nach Vorstellung des Gutachtens untätig geblieben zu sein. (hgr mit dpa/lby)

