Leiche in Bayern gefunden: Todesursache unklar – 41-Jähriger aus Bach geborgen

Im oberbayerischen Landkreis Mühldorf wurde die Leiche eines 41-jährigen Mannes aus einem Bach geborgen. Die Todesursache ist noch unklar.

Im oberbayerischen Landkreis Mühldorf wurde die Leiche eines 41-jährigen Mannes aus einem Bach geborgen. Die Todesursache ist noch unklar.

Kraiburg am Inn – Eine Frau fand am Samstagvormittag, 18. Februar, die Leiche eines Mannes in einem Bach. Laut Pressemitteilung der Polizei vom Sonntag, 19. Februar, handelt es sich dabei um einen 41-jährigen Mann. Die Todesursache ist derzeit unklar, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen jedoch nicht vor, heißt es.

Leiche in Bach gefunden – Kripo Traunstein ermittelt

Laut Polizei entdeckte die Zeugin den Leichnam des 41-jährigen Mannes gegen 09.15 Uhr in einem Bach im Kraiburger Ortsteil Walch, Landkreis Mühldorf. Sie verständigte die Polizei und die Rettungskräfte. Kurze Zeit später wurde der tote Mann aus dem Bach geborgen. „Die Polizeiinspektion Waldkraiburg sowie der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Traunstein übernahmen vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Untersuchungen“, heißt es in dem Polizeibericht.

Todesursache unklar: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Todesursache ist bislang unklar. Allerdings, so berichtet die Polizei, liegen nach „den ersten kriminalpolizeilichen und medizinischen Untersuchungen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor“. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein wird nun die weiteren Ermittlungen führen.

Abschließend heißt es in der polizeilichen Mitteilung noch, dass am Montag, 20. Februar, entschieden wird, ob eine Obduktion durchgeführt werden soll. (fhz)

