Mann greift Einsatzkräfte an und randaliert im Rettungswagen

Ein 27-Jähriger ist auf Sanitäter losgegangen, die ihm helfen wollten. Im Rettungswagen randalierte der Mann und beschädigte einiges.

Laufen an der Salzach - Bei einem Notfalleinsatz in Laufen an der Salzach wurden am Sonntagnachmittag Einsatzkräfte angegriffen.

Die Rettungswagen-Besatzung des Teisendorfer Roten Kreuzes wurde gegen 14.40 Uhr zusammen mit der Polizei zum Marienplatz gerufen, wo ein 27-jähriger Mann mit seinem Fahrrad gestürzt war und sich so schwer am Kopf verletzt hatte, dass er medizinische Hilfe brauchte. Der stark alkoholisierte Patient wehrte sich zunächst und fuhr dann nur mit, nachdem die Sanitäter durch die Laufener Polizei unterstützt wurden.

Mann rastet aus und randaliert

An der Kreisklinik Freilassing tickte der Mann dann allerdings völlig aus, wobei er laut BRK unter anderem die Trage und den Tragentisch des Rettungswagens zerstörte, so dass das Fahrzeug nicht mehr einsatzbereit war.

+ Der 27-Jährige randalierte im Rettungswagen und beschädigte unter anderem die Trage. © Jellinek, BRK BGL

Einsatzkräfte fordern Unterstützung

Die Sanitäter und die Polizeibeamten reagierten besonnen und forderten Unterstützung an, wobei sofort weitere Streifen der Polizeiinspektion Freilassing, der Bundespolizei und der Polizeiinspektion anrückten und die Situation gemeinsam unter Kontrolle brachten. Verletzt wurde laut BRK dank der guten Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte niemand.

