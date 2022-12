Scharfe Kritik an Lauterbachs Reformplänen: Aktionsgruppe warnt vor „massiver Schließungswelle in Bayern“

Von: Felix Herz

Lauterbachs Pläne zur Entlastung von Kliniken stoßen auf breite Kritik. Dabei geht es nicht um das Ob – sondern um das Wie. Viele Experten warnen vor dem Kurs.

München – Um Krankenhäuser, Ärzte und Pfleger wird es in diesen Tagen nicht ruhig. Wie auch, könnte man fragen, liegt doch vieles im Argen. Aktuell bringt vor allem die RSV-Welle Kinderkliniken in Bayern an die Belastungsgrenze und veranlasst Ärzte zu Hilferufen.

Die Ursachen sind vielfältig, liegen aber oft im Pflegefachkräftemangel begründet. Dagegen will Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun vorgehen – doch seine Pläne scheinen nun zum nächsten Krisenthema zu werden. Denn sie stoßen auf breite Kritik unter Experten und Ärzten.

Lauterbachs Krankenhaus-Pläne in der Kritik: Aktionsgruppe mit massiver Kritik

Um Krankenhäuser und Pflegekräfte zu entlasten, plant Lauterbach neue Regelungen, die unter anderem eine häufigere ambulante Behandlung von Patienten zur Folge haben soll – damit werden auch Pflegekräfte entlastet, so der Plan. Denn wenn Patienten nur tagsüber vor Ort behandelt werden und die Betreuung über Nacht wegfällt, benötige es weniger der bei Pflegern unbeliebten Nacht- und Randschichten. Soweit die Theorie des Bundesgesundheitsministers – doch die Pläne stoßen auf teils massive Kritik.

Unter anderem die gesetzlichen Krankenversicherungen und die Deutsche Stiftung Patientenschutz sehen das Reformvorhaben kritisch. Nun meldete sich auch die Aktionsgruppe „Schluss mit Kliniksterben in Bayern“ zu Wort. In einer Pressemitteilung vom 4. Dezember heißt es, dass man „die am 1. Dezember 2022 beschlossenen gesetzlichen Regelungen für verstärkte ambulante statt bisher stationäre Behandlungen auf’s Schärfste“ kritisiere.

„Schluss mit Kliniksterben in Bayern“-Aktionsgruppe gegen Lauterbachs Reformpläne

Hinsichtlich des neuen Fallpauschalen-Schlüssels schreibt Klaus Emmerich, Klinikvorstand i.R. in der Pressemitteilung: „Das ist ein Bürokratiemonster, das klinisches Fachpersonal nicht entlastet, sondern in hohem Maße belastet.“ Hintergrund ist, dass Kliniken ab Januar Behandlungen, bei denen es medizinisch vertretbar ist, künftig auch ambulant durchführen statt stationär. Streitpunkt dabei sind vor allem die Vergütung, die qua Sonderberechnungen zu bürokratischer Mehrarbeit führe, sowie der Sinn der gesetzten Anreize, fasst aerzteblatt.de die zentralen Kritikpunkte zusammen.

Doch damit nicht genug. Dr. Rainer Hoffmann, Chefarzt i.R., schreibt: „Wir möchten ergänzend betonen, dass die Ausführungen von Lauterbach bezüglich der ‚Entlastung des Pflegepersonals durch die ambulante Erbringung stationärer Leistungen‘ bestenfalls nicht durchdacht sind“. Das Pflegebudget der Krankenhäuser würde dadurch reduziert werden – und damit auch Personal abgebaut.

Dramatischer Schluss-Appell: „Die flächendeckende klinische Versorgung steht auf dem Spiel“

Willi Dürr, Teamsprecher der „Katholischen Arbeitnehmerbewegung“ (KAB) mahnt, bedingt durch abgesenkte Fallpauschalen-Vergütung, vor Stellenabbau und Schließung in bayerischen Krankenhäusern. Daher endet die Pressemitteilung auch mit einem Appell: „Die Aktionsgruppe Schluss mit Kliniksterben in Bayern fordert alle klinischen Verbände in Bayern auf, hier zu intervenieren, damit die gesetzlichen Regelungen zur Ambulantisierung der Krankenhäuser zurückgekommen werden. Die flächendeckende klinische Versorgung in Bayern steht auf dem Spiel.“ (fhz)

