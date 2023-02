„So derbe ekelhaft“ – Lidl-Produkt aus Bayern treibt Reddit-Nutzer zur Verzweiflung

Von: Katarina Amtmann

Jemand hat ein Produkt im Supermarkt entdeckt, das ihm so gar nicht gefällt. „Warum Lidl, warum?“, fragte er daraufhin unter einem Foto auf Reddit.

München – Reddit ist genau wie Jodel eine beliebte Plattform, auf der Nutzer Alltagserlebnisse, irre Pfandbons oder kuriose Zettel teilen. Dort finden sich auch immer wieder Kuriositäten, wie eben dieser jüngst online gestellte Beitrag.

Supermarkt-Fund treibt Reddit-Nutzer zur Verzweiflung: „WARUM LIDL WARUM“?

Nun teilte ein Nutzer auf Reddit ein Foto aus einem Supermarkt. Darauf zu sehen: „Bayerischer Traditions-Leberkäse“ – in der Geschmacksrichtung Pizza. Offenbar zu viel für den Discounter-Kunden: „WARUM LIDL WARUM?“, fragt er zu mehreren weinenden Smileys. Über 70 Personen haben den Post bereits kommentiert.

Diskussion um Pizza-Leberkäse bei Lidl

„Des is koa Tradition ned, … aiso etza no ned, moing vielleichd scho“, schreibt eine Person zu dem Foto. „Lol wir sind in Bayern, das Aufnehmen von fremden Traditionen ist Tradition“, scherzt jemand.

„Schaut scho so greislich aus“: Lidl-Leberkäse spaltet Meinung der Reddit-Nutzer

„Allein das Bild schaut schon ekelig aus“, meint jemand und eine weitere Person fügt hinzu: „Schaut scho so greislich aus.“ Die Optik des Produkts von Lidl scheint viele Personen nicht zu überzeugen: „Des schaugt scho mal verdaut aus. Die Leid grausts a vor goa nix mehr.“ Und ein weiterer Nutzer meint: „Ich find Pizzalebakaas so derbe ekelhaft“, teilt jemand seine Erfahrungen in dem Thread.

Viele können den Post des Reddit-Nutzers aber nicht nachvollziehen: „Warum was? Das hat doch jeder Metzger in Oberbayern?!“ kommentiert jemand. „In Mittelfranken ebenfalls“, antwortet eine weitere Person. „Pizzaleberkas ist echt super, seh des Problem nicht“, ist ebenfalls zu lesen. (kam)

