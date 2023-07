Lost Place steht plötzlich in Flammen: Löscharbeiten „extrem schwierig“ – Wassernetz bricht zusammen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Feuerwehr wurde im Landkreis Haßberge zu einem Einsatz gerufen, der sich schnell als „schwierig“ entpuppte. Der Zugang musste freigeschnitten werden.

Update vom 31. Juli, 14.24 Uhr: Nach dem Brand eines leerstehenden Hauses mit zwei leicht verletzten Feuerwehrleuten in Unterfranken ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung gegen drei Männer. Das Trio aus dem Landkreis Haßberge werde verdächtigt, den Brand in Ebern verursacht zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Ob ihnen eine absichtliche Tat oder fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird, blieb zunächst unklar. Die Männer seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Bei dem Feuer am Sonntag war nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden.

Lost Place steht plötzlich in Flammen: Löscharbeiten „extrem schwierig“ – Wassernetz bricht zusammen

Erstmeldung vom 31. Juli, 9.22 Uhr: Ebern - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 31. Juli, ist in Ebern (Landkreis Haßberge) ein leerstehendes Gebäude in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war zunächst zu einem Kleinbrand gerufen worden, wie Kreisbrandmeister Nico Sonnefeld gegenüber News5 erklärte. Doch das Feuer artete zu einem Vollbrand aus, der Dachstuhl stand komplett in Flammen.

Lost Place in Bayern in Flamen - Löscharbeiten „extrem schwierig“

Die Örtlichkeit war „ziemlich besonders“, so Sonnefeld weiter. „Das Problem war hier, dass es ein leerstehendes Gebäude war, was seit sehr langer Zeit schon leersteht. Dementsprechend auch etwas abseits, zugewachsen von Bäumen und auch Laub beziehungsweise Gebüsch.“ Die Zufahrt beschreibt der Feuerwehrmann als „extrem schwierig.“ Der Zugang musste freigeschnitten werden.

Flammen schlagen aus dem Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes. © NEWS5 / Merzbach

Die Löscharbeiten gestalteten sich ebenfalls schwierig. Die Wasserversorgung sei am Anfang extrem schlecht gewesen, „das Wassernetz ist auch aufgrund der großen Menge, die benötigt wurde, zusammengebrochen“, beschreibt der Kreisbrandmeister den Einsatz weiter. Es wurde ein Pendelverkehr eingerichtet, um die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Bei dem Einsatz wurden zwei Feuerwehrleute verletzt, sie kamen ins Krankenhaus.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Lost Place steht in Flammen: Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort

Insgesamt waren 120 Kräfte von der Feuerwehr im Einsatz, zusätzlich auch noch der Rettungsdienst, die Polizei sowie das Technische Hilfswerk (THW). Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Laut News5 steht als Ursache Brandstiftung im Raum. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.