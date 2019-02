Oberbayer gewinnt 2,1 Millionen Euro im Lotto - und merkt es erst Wochen später

Eine Überraschung erlebte ein Unternehmer aus Oberbayern, als er einen Spielschein der Glücksspirale abgeben wollte. Erst Wochen später bemerkte er seinen Gewinn.

München - Ein Unternehmer aus Oberbayern hat bei der Glücksspirale 2,1 Millionen Euro gewonnen - das aber erst bei einer erneuten Spielscheinabgabe nach gut fünf Wochen festgestellt. „Unfassbar. Einfach unfassbar!“, zitierte Lotto Bayern den Familienvater Mitte 60 am Donnerstag in einer Mitteilung.

Mann aus Oberbayern gewinnt 2,1 Millionen Euro - doch er merkt es nicht

Was er mit dem Gewinn machen will, weiß der Mann auch schon: Ein Großteil des Geldes soll in Investitionen zur Modernisierung des Betriebs fließen, wovon auch Angestellte profitieren sollen. „Es wird jedenfalls keine Badewannen voller Champagner und auch keine Ferraris geben.“

dpa

