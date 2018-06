Lotto-Spieler aus Bayern gewinnt astronomisch hohe Summe - und erfährt es zufällig aus der Zeitung

Er schlug die Zeitung auf und bekam wohl augenblicklich Herzrasen: Ein Bayer hat ein riesiges Vermögen beim Lotto gewonnen.

Nürnberg - Ein 65-Jähriger hatte unfassbares Glück: Ihn erwartet eine Überweisung von 11,3 Millionen Euro. Am 23. Mai knackte der Selbstständige den Doppeljackpot. Er gewann im Lotto 6aus49 in der Gewinnklasse 1 (sechs Richtige mit Superzahl) und auch noch in der Gewinnklasse 2 (sechs Richtige ohne Superzahl). Um genau 11.352.207,50 Euro ist er nun reicher, weil niemand sonst diese sechs richtigen Zahlen ankreuzte. Investiert hatte der Mann für seinen Lottoschein 8,75 Euro!

Lotto-Gewinner aus Mittelfranken gibt sich ganz bescheiden

Von seinem Lottoglück erfuhr der Mittelfranke aus der Zeitung. Der Gewinner des Doppeljackpots wurde da noch gesucht, auch merkur.de berichtete im Mai über dem unbekannten Glückspilz. Seinen Tippschein gab er anonym ab. Angesprochen auf die deutschlandweite Suche nach ihm, lächelt der 65-Jährige verschmitzt: „Dabei habe ich doch nichts verbrochen!“

Trotz seines astronomisch hohen Gewinns, sind die Wünsche des Franken bodenständig: „Ich habe einige Reisen zu Museen in Europa vor, die ich noch nicht besucht habe.“ Etwas mehr ins Geld dürfte da schon sein zweiter Wunsch gehen: Er will seine Bestand an Musikinstrumenten aufrüsten. Hier darf es auch etwas kostspieliger sein.

Einen Betrag will der Lotto-Multimillionär auch in seine kleine Beratungsfirma stecken, denn an den Ruhestand denkt der verheiratete Selbstständige noch lange nicht. „Ohne Arbeit wäre mir langweilig“, gesteht er.

Man braucht aber nicht immer sechs Richtige für die Lotto-Millionen. Auch drei Richtige können reichen:

