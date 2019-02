Mann kommt nicht nach Hause - Ehefrau macht im Wald grausame Entdeckung

Ein Mann ist nach Arbeiten im Wald nicht nach Hause gekommen. Dann machte seine Ehefrau eine schockierende Entdeckung.

Gunzenhausen - Bei Baumfällarbeiten in einem Wald ist ein Mann tödlich verunglückt. Seine Ehefrau machte die schreckliche Entdeckung.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Freitagabend für Holzfällarbeiten in dem Wald im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Da er abends nicht zurückkam, machte sich die Ehefrau auf die Suche und fand ihren Mann leblos eingeklemmt unter einem gefällten Baum.

Bayern: Mann kommt nicht nach Hause - Frau macht schrecklichen Fund im Wald

Zwei alarmierte Ersthelfer befreiten den 68-Jährigen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Auch interessant: Doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt: Autofahrer (28) überholt - doch er ahnt nicht, wen

Lesen Sie auch:

Frau soll 112 Euro fürs Parken zahlen - jetzt setzt sie sich zur Wehr - mit wichtiger Botschaft

Weil sie auf einem vermeintlichen Gästeparkplatz geparkt hat, soll Annemarie Zimmermann aus Moosinning 112 Euro blechen. Doch sie weigert sich - und setzt sich zur Wehr. Darüber berichtet Merkur.de*

Rebecca (15) vermisst - Mordkommission ermittelt

Die 15-jährige Rebecca aus Berlin wird vermisst. Seit den Morgenstunden des 18. Februar fehlt von der Teenagerin jede Spur. Die Polizei hat Fotos veröffentlicht.

Ein Toter bei Lawinenabgang im Ostallgäu - Suche nach letztem Vermissten fortgesetzt

Im deutsch-österreichischen Grenzgebiet ist eine Lawine abgegangen und hat mehrere Menschen verschüttet. Mindestens ein Mensch verlor sein Leben. Darüber berichtet Merkur.de*

dpa

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion