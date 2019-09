Tödlicher Unfall auf der B289: Biker (25) kracht in Auto - auf der Rückbank sitzt ein Kleinkind

Ein 25-jähriger Biker ist am Samstag bei der Kollision mit einem Pkw getötet worden. Der Fahrer des VW hatte ihn übersehen. Ein Kleinkind im Wagen wurde ebenfalls schwer verletzt.

Horb am Main - Ein schwerer Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw hat am Samstagabend (14. September) in Horb am Main (Kreis Lichtenfels) ein tödliches Ende genommen.

Horb am Main: Autofahrer übersieht Motorrad - 25-Jähriger stirbt bei Unfall

Aussagen der Polizei zufolge war der 25-jährige Fahrer des Motorrads auf der B289 in Richtung Zettlitz unterwegs, als ein VW-Pkw aus einer Einmündung nach links auf die Straße abbog. Dabei übersah der 24-jährige Fahrer des Pkw den Motorradfahrer, der mit seiner Maschine nahezu ungebremst in die hintere Seite des Autos krachte. Der Fahrer wurde von seiner Maschine geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

+ Der VW-Pkw des Unfallfahrers aus Horb am Main. © NEWS5 / NEWS5 / Fricke

Unfall bei Horb am Main: Kleinkind schwer verletzt - Seelsorger im einsatz

Der 24-jährige Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt. Weniger glimpflich traf es den zweijährigen Sohn des VW-Fahrers. Dieser hatte auf dem Rücksitz des Autos gesessen, als die Maschine in dieses hineinkrachte. Der kleine Junge musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Bundesstraße blieb für etwa drei Stunden gesperrt. Während die Polizei einen Sachverständigen beauftragte, kümmerte sich ein Notfallseelsorger um die Betreuung der Angehörigen des Verstorbenen.

