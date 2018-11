Unfälle auf glatten Straßen: In Niederbayern hat es gekracht

Auf schneeglatten Straßen in Bayern hat es in der Nacht gleich mehrfach gekracht. Der Wetterdienst warnt auch für die kommende Nacht.

München - Wegen leichten Schneefällen und teilweise glatten Straßen gab es in Niederbayern in der Nacht zu Dienstag leichte wetterbedingte Unfälle. Im Bayerischen Wald seien demnach in der Nacht mehrere Autofahrer von der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn abgekommen. Ansonsten ist es nach Angaben der Polizei trotz leichten Schneefalls in den südlichen Landesteilen bis hoch zur Donau weitgehend ruhig geblieben.

Laut dem Deutschen Wetterdienst taut der Schnee bei Höchstwerten von zwei bis drei Grad sofort wieder und zieht sich im Tagesverlauf an die Alpen zurück. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes warnt aber vor erneuter Glättegefahr in der Nacht auf Mittwoch, da die nassen Straßen wieder überfrieren. Am Mittwoch bleibt es tagsüber laut den Prognosen trocken bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt.

