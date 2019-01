Zeuge findet Skelett in Wald: Jetzt gibt es traurige Gewissheit, um wen es sich handelt

Im Dezember hat ein Zeuge in einem Wald bei Mehring Skelettteile gefunden. Die Identifizierung ist nun abgeschlossen, es ist klar, um wen es sich bei dem Toten handelt.

Mehring/Burghausen - Die menschlichen Skelettteile, die ein Zeuge am 23. Dezember in einem Waldstück bei Mehring fand, konnte die Kriminalpolizeistation Mühldorf nun zuordnen. Laut Polizeiangaben zeigten rechtsmedizinische Untersuchungen, dass die sterblichen Überreste von Herbert E. stammen. Er galt seit über zehn Jahren als vermisst.

Der damals 51-Jährige verschwand am 30. Oktober 2008 nach einem Arztbesuch in Burghausen spurlos. Alle Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

Die Mediziner konnten die Skelettteile zweifelsfrei Herbert E. zuordnen

Vor wenigen Wochen entdeckte nun ein Zeuge in einem Waldstück bei Mehring, nur knapp fünf Kilometer vom letzten Wohnort von Herbert E. entfernt, die sterblichen Überreste eines Menschen. Die Ermittler der Kripo Mühldorf übergaben die Skelettteile an das Rechtsmedizinische Institut in München. Die Mediziner stellten zweifelsfrei fest, dass die Überreste von Herbert E. stammen.

Bereits 2008 gab es laut Polizei nach dem Verschwinden des Mannes Hinweise auf einen möglichen Suizid. Dieser Verdacht erhärtete sich im Laufe der Ermittlungen. Alles spreche dafür, dass der Vermisste damals seinem Leben selbst ein Ende setzte, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Hinweise auf eine Straftat hätten sich nicht ergeben.

Berichterstattung bei Selbstmord

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de

