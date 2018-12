Messer-Attacken in Nürnberg: Polizei klagt über „diffuse Lage“ - neue Erkenntnisse auf PK veröffentlicht

In Nürnberg sind innerhalb weniger Stunden drei Frauen durch Stiche auf offener Straße schwer verletzt worden. Der Täter ist flüchtig, die Polizei hat eine Beschreibung veröffentlicht.

In Nürnberg kam es am Donnerstagabend zu drei Messer-Attacken.

Bei den Angriffen, die wohl durch den selben Täter erfolgten, wurden drei Frauen schwer verletzt. Sie sind inzwischen außer Lebensgefahr.

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem noch flüchtigen Mann.

Die Bevölkerung wird zu besonderer Vorsicht angehalten.

Auf einer Pressekonferenz hat die Polizei neue Details bekanntgegeben - und über die „diffuse Lage“ geklagt.

<<<Aktualisieren>>>

13.47 Uhr: Man habe einige Personen im Fokus, sagte der mittelfränkische Polizeipräsident Roman Fertinger, ohne Details zu nennen. Ihre Überprüfung soll im Laufe des Tages erfolgen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es weiterhin nicht.

13.38 Uhr: Die Polizei Mittelfranken hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Unter 0800 1999 200 können verdächtige Beobachtungen aus der Bevölkerung gemeldet werden.

Nürnberger Täter weiter flüchtig: Polizei-PK im Ticker

13.00 Uhr: In einer Pressekonferenz berichtet die Polizei über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Wir berichten im Live-Ticker.

+++ Zunächst folgt ein allgemeiner Überblick. Die Meldung über die erste Tat sei um 19.23 Uhr bei der Polizei eingegangen. Nach den beiden späteren Vorfällen wurde die „volle Einsatzmaschinerie“ aktiviert, erläutert Nürnbergs Polizeipräsident. Messerattacken hätten in Mittelfranken in den vergangenen Jahren zugenommen. Zumeist handele es sich dabei - anders als bei den Fällen am Donnerstagabend - um Beziehungstaten, bei denen sich Täter und Opfer kennen.

+++ Nun folgt ein genauerer Überblick über den Tatablauf: „Drei Einzeltaten, die als Serie betrachtet werden müssen. Es gibt kein Vorgeschehen, es kam zu keinerlei Kommunikation. Die Angriffe kamen völlig unvermittelt“, sagt ein Sprecher. Lediglich eine der Geschädigten konnte bislang vernommen werden. Wesentliche Angaben fehlen daher noch. Ob es sich bei der Tatwaffe tatsächlich um ein Messer handelt, ist noch nicht verifiziert. „Die Vorgehensweise ist ungewöhnlich, da kein erkennbares Motiv vorliegt“, erklärt der Polizei-Funktionär. Viele Hinweise aus der Bevölkerung sind bereits eingegangen, der Sprecher spricht von der „gesamten Palette“.

+++ Umfangreiche Anwohnerbefragungen sollen am Nachmittag und Abend stattfinden, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. „Momentan spricht nichts dafür, dass wir in zwei Stunden den Täter präsentieren können. Die Lage ist momentan noch ziemlich diffus“, macht der Sprecher wenig Hoffnung auf einen baldigen Fahndungserfolg. In der Sonderkommission „Johannis“ sind 40 Ermittler integriert.

+++ Die Beamten in Nürnberg wollen in der Innenstadt und an den Tatorten verstärkt Präsenz zeigen, um die Bevölkerung vor weiteren Attacken zu schützen.

Wir zeigen weiterhin erhöhte Präsenz in #Nürnberg #Johannis und fahnden mit Hochdruck in ALLE Richtungen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen bitte #Notruf 110 wählen. pic.twitter.com/jNmblEaJuR — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) December 14, 2018

12.26 Uhr: Was wir bislang über die Vorfälle am Donnerstagabend wissen und was nicht, haben wir in diesem Überblicksartikel für Sie zusammengefasst.

Messer-Attacken in Nürnberg: Spekulationen über Motiv des Unbekannten

11.45 Uhr: War es ein Terroranschlag? Hass auf Frauen? Die Taten eines Verrückten? Die Spekulationen gehen in alle Richtungen. Die Polizei hat bisher keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.

„Ich habe schon ein komisches Gefühl“, sagt eine 54-Jährige, die gerade auf dem Weg zur Arbeit ist. „Wahrscheinlich war es einfach nur ein Irrer.“ Weihnachten sei immer eine komische Zeit, erklärt die Frau. „Viele sind dann alleine und drehen durch.“

Auch im „Caffé Fatal“ um die Ecke gehen die Gedanken in diese Richtung - die Taten sind hier Thema Nummer Eins unter den Gästen. „Wahrscheinlich ist da einer ausgetickt“, sagt die 53 Jahre alte Kerstin. An einen Terroranschlag glaubt sie nicht. „Vielleicht hatte da einer einen Hass auf Frauen?“, fragt sie. Sie gehe jedenfalls von einem Einzeltäter aus. Solange dieser nicht geschnappt ist, werde sie auf jeden Fall etwas vorsichtiger sein. „Ich habe aber gar keine Lust darauf, mich zu Hause einzuschließen.“

11.37 Uhr: Die Polizei-Pressekonferenz um 13 Uhr wird live bei Facebook übertragen. Auf Twitter hat das Polizeipräsidium bekanntgegeben, wie sich die Stellungnahmen verfolgen lassen.

So kaltblütig ging der Täter vor

11.02 Uhr: Allmählich werden weitere Details zu den Angriffen bekannt. Der Täter habe unvermittelt zugestochen und nicht mit seinen Opfern gesprochen, erklärte ein Sprecher der Polizei.

10.28 Uhr: Nach den Stich-Attacken auf drei Frauen in Nürnberg schwebt keines der Opfer mehr in Lebensgefahr. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag unter Berufung auf die behandelnden Ärzte.

Messer-Attacken in Nürnberg: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

10.20 Uhr: Nun haben die Behörden via Twitter eine Beschreibung des flüchtigen Mannes herausgegeben. Die Bevölkerung wird weiterhin zu besonderer Vorsicht angehalten.

#UPDATE #Johannis#Täterbeschreibung:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 175-180cm groß, normale Statur, blonde bis dunkelblonde Haare, heller Teint, Drei-Tage-Bart, zur Bekleidung gibt es dzt. unterschiedliche Aussagen.



Bei Antreffen bitte #Notruf 110 wählen. pic.twitter.com/Pg8REMCwS5 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) December 14, 2018

10.16 Uhr: Um 13 Uhr gibt die Polizei am Nürnberger Richard-Wagner-Platz eine Pressekonferenz, um über die Geschehnisse von Donnerstagabend und den Stand der Ermittlungen zu berichten.

9.44 Uhr: "Im gesamten Stadtteil St. Johannis zeigen wir erhöhte Polizeipräsenz, auch um das Sicherheitsgefühl wiederherzustellen", berichtete Bert Rauenbusch, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken, nordbayern.de am Freitagmorgen. Zur Zeit gäbe es keine Hinweise, dass es zu einem erneuten Angriff kommen soll, ließen die Einsatzkräfte gegenüber dem Fernsehsender ntv verlauten.

Polizei geht von Einzeltäter aus

9.12 Uhr: Nach den Stich-Attacken auf drei Frauen in Nürnberg hoffen die Ermittler, die Opfer noch am Freitag befragen zu können. Von ihnen erhofft sich die Polizei wichtige Hinweise auf den Täter, der auch am Freitagvormittag auf der Flucht war, wie ein Sprecher sagte. Zudem sollen Anwohner befragt werden, die womöglich mitbekommen haben, wie und von wem die drei Frauen am Donnerstagabend niedergestochen wurden.

Trotz unterschiedlicher Aussagen der Frauen kurz nach den Attacken geht die Polizei dem Sprecher zufolge von einem Täter aus.

8.35 Uhr: Laut Berichten des BR schweben zwei der verletzten Frauen am Freitagmorgen immer noch in Lebensgefahr. Die Polizei warnt via Twitter vor dem flüchtigen Täter, der weiterhin mit einer Stichwaffe unterwegs sein könnte. Über die Bekleidung des Mannes kursieren derzeit noch ungleiche Angaben.

Wir zeigen verstärkte Präsenz und fahnden mit Hochdruck. Bei verdächtigen Wahrnehmungen #Notruf 110 wählen. Bitte vorsichtig sein, der Täter könnte weiterhin mit einem #Messer bewaffnet sein. — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) December 14, 2018

Mehrere Messerattacken in Nürnberg: Gewalt-Serie am Donnerstagabend

Nürnberg - Drei Frauen sind in Nürnberg mit Stichen schwer verletzt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass die Angriffe am Donnerstagabend in nahe beieinander liegenden Straßen im Stadtteil St. Johannis von demselben Täter begangen wurden, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Beamte suchten mit Hunden und Hubschraubern nach dem oder den Tätern - bis zum frühen Freitagmorgen ohne Erfolg.

Rätselhafte Angriffe in Nürnberg: Bislang keine Hinweise auf Terror

Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht. Die Tatwaffe war noch nicht bekannt.

Gegen 19.20 Uhr kam ein Mann einer 56 Jahre alten Fußgängerin entgegen und stach ihr in den Oberkörper. Sie wurde in einem Klinikum notoperiert. Gegen 22.45 Uhr stach ein Mann nur wenige Straßen weiter unvermittelt auf eine 26-Jährige ein, die gerade nach Hause lief.

+ Bei rätselhaften Messer-Attacken in Nürnberg sind drei Frauen schwer verletzt worden. © NEWS5 / NEWS5 / DESK

Kurz darauf stach ein Mann auf eine 34-Jährige ein. Die beiden letzteren Frauen erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden ebenfalls notoperiert. Auch am frühen Freitagmorgen seien sie weiterhin in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin.

Lesen Sie auch:

Mutmaßlicher Straßburger Attentäter ist tot - IS reklamiert Anschlag für sich

In Straßburg gab es am Dienstagabend Schüsse bei einem Weihnachtsmarkt. Mehrere Menschen starben, es gibt zahlreiche Verletzte. Der mutmaßliche Täter wurde am Donnerstagabend von der Polizei „neutralisiert“.

Übergriff in Flüchtlingsunterkunft: Schülerin (15) soll von mehreren Männern vergewaltigt worden sein

Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt gegen mehrere junge Männer, die eine 15 Jahre alte Schülerin vergewaltigt haben sollen. Mindestens eine Tat soll sich in einem Flüchtlingsheim ereignet haben.

dpa