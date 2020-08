Während Beerdigung: Unbekannter klaut Verstorbenen und flüchtet mit ihm

Am Donnerstag sollte in Miesbach eine Beisetzung auf dem Friedhof stattfinden. Bevor es dazu kommen konnte, war der Verstorbene auf einmal verschwunden - die Polizei Miesbach ermittelt.

Miesbach - Am Donnerstag, den 13. August wollten Angehörige einen verstorbenen 86-Jährigen in Miesbach beerdigen. Wegen des Coronavirus gelten für Beisetzungen strenge Regeln. Eine tröstende Umarmung, ein freundlicher Händedruck oder Nähe im Allgemeinen sind wegen der aktuellen Lage nicht möglich. Dabei wären gerade diese Handlungen so wichtig für die Angehörigen, um die Trauer über den Tod eines Menschen besser ertragen zu können. Für die Angehörigen des 86-Jährigen war jedoch nicht Corona das Problem, ein Unbekannter stahl die Urne mit den Überresten des Mannes.

Beisetzung in Miesbach: Unbekannter verschwindet mit Urne - Hintergrund ist noch unklar

Tatort Friedhof: Hier wurde am Donnerstag ein Verstorbener geklaut.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Urne des Verstorbenen für die Zeremonie in einer Aussegnungshalle aufgestellt. Zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr entwendete der bislang unbekannte Täter die Urne mit der Asche des 86-Jährigen aus der Halle und floh damit. Ob es sich bei dem Täter selber um einen Angehörigen handelte, der sich die Beisetzung möglicherweise anders vorgestellt hatte, ist nicht bekannt.

Auch auf Anfrage der tz sagte ein Sprecher der Polizei Miesbach, dass die Ermittlungen aktuell noch laufen. Man könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben zum Täter, dem Tathergang oder zum Motiv der Tat machen. Nach dem Raub der Urne aus der Aussegnungshalle ermittelt die Polizei wegen Störung der Totenruhe. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Tathergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08025/2990 bei der Polizei zu melden.

Beisetzung in Miesbach: Meldung der Polizei im Wortlaut

Die Stadt Miesbach lässt seit Anfang letzten Jahres Baumbestattungen zu. Auf dem Friedhof in Miesbach gibt es einen kleinen eingegrenzten Bereich. In diesem Bereich können Angehörige die Urnen mit den Überresten der Verstorbenen unter Bäumen beisetzen lassen.