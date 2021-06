Mieten steigen auf dem Land stärker als in München: Corona könnte die Lage noch verschärfen

Handlungsbedarf in der Immobilienbranche

Früher war das Wohnen auf dem Land verpönt. Jetzt - auch wegen Corona - drängen immer mehr Menschen aus den Städten. Aber auch hier gibt es kaum bezahlbaren Wohnraum.

München - Bezahlbaren Wohnraum in Bayern zu finden, gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Längst sind nicht mehr nur die Metropolregionen betroffen. Auch auf dem Land wird es immer schwerer eine Wohnung zu finden, die man sich auch leisten kann. Und die Corona-Krise* könnte die Lage auf dem Wohnungsmarkt sogar noch schwieriger machen.

Wohnen in Bayern: Zu viele Luxuswohnungen auf dem Markt

Zahlreichen Menschen in Bayern geht es wie Sandra Fischer aus Bad Reichenhall. Sie sucht mit ihrem Freund eine neue Wohnung, weil die alte wegen Eigenbedarf gekündigt wurde. Doch im Angebot sind nur Appartments im gehobenen Bereich. 1800 Euro für ein Penthouse mit Dachterrasse können sich die beiden, die in der Gastronomie arbeiten, nicht leisten. „Ich würde mir wünschen, dass für Leute wie uns, also für die Mittelschicht, wieder Wohnungen gebaut werden und nicht nur im Luxussegment“, sagt Fischer dem BR.

Wie Fischer geht es vielen in Bayern, weiß Rechtsanwältin Christine Effner vom Mieterverein Chiemgau und Berchtesgadener Land*. Selbst auf dem Land werde bezahlbarer Wohnraum - vor allem für junge Familien - extrem knapp. Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem. „Viele haben Angst, ihre Wohnung zu verlieren und dann keinen adäquaten Ersatz mehr zu finden.“

Mietpreise auf dem Land haben in Bayern stark angezogen

Die Mietpreisentwicklung für Bestandswohnungen gibt der Anwältin recht. Laut einer aktuellen Studie haben sich die Preise in den vergangenen 20 Jahren fast verdoppelt. So waren es anfangs noch 6,10 Euro pro Quadratmeter. Inzwischen kommt der Quadratmeter auf 11,20 Euro. In München sind es mit rund 17 Euro noch wesentlich mehr, jedoch stiegen hier die Preise nicht so stark an. In der Landeshauptstadt liegt die Steigerungsrate bei 68 Prozent, im bayerischen Durchschnitt liegt sie jedoch bei 84 Prozent. So steht es im Mietmarktbericht des Immobilienverbands IVD Süd.

Am tiefsten in die Tasche greifen müssen Menschen in mittelgroßen Städten. Ganz vorne mit dabei sind laut dem Bericht die Städte Neu-Ulm, Schweinfurt und Bamberg. Spitzenreiter sind Augsburg* und Würzburg. Den höchsten Wohnkostenanteil am Einkommen müssen allerdings die Münchner berappen. Hier sind es 30 Prozent. Regensburg* folgt mit 27 Prozent. Dann Würzburg* und Augsburg mit 26 Prozent.

Wegen Corona: Mehr Menschen zieht es in Bayern aufs Land

Die Corona-Krise könnte die Entwicklung sogar noch einmal verschärfen, meint Immobilienexperte Stephan Kippes gegenüber dem BR. Durch die geschaffenen Homeoffice-Möglichkeiten ziehe es immer mehr Menschen aufs Land. Die Wohnungsknappheit in manchen Regionen könnte sich immer weiter verschärfen. Deshalb sei schnelles Handeln gefordert, so Kippes. „Mehr Werkswohnungen würden sehr helfen. Mehr Genossenschaftswohnungen würden sehr helfen. Die Umwandlung von Gewerbeflächen in Wohnflächen wäre eine sinnvolle Maßnahme.“

Seit knapp einem halben Jahr suchen Sandra Fischer und ihr Lebensgefährte nun schon nach einer neuen Bleibe. Bald müssen sie raus. Nur ein Widerspruch gegen die Eigenbedarfskündigung könnte ihnen noch ein wenig mehr Zeit verschaffen. „Wir haben ernsthaft darüber nachgedacht, wieder zurück in unsere alte Heimat zu gehen, also Landkreis Regensburg oder Kelheim – aber wir haben gemerkt, dass es dort vom Wohnungsmarkt her auch nicht viel besser ist als bei uns.“ (tel) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

