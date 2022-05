Bayern mit Musiala und Stanisic, VfL verabschiedet Brooks

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. © Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Der FC Bayern München startet im letzten Spiel dieser Bundesliga-Saison mit zwei Änderungen in der Abwehr. Im Vergleich zum 2:2 gegen den VfB Stuttgart rücken Lucas Hernandez und Josip Stanisic in die Abwehr. Jamal Musiala vertritt im Spiel beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) den Rot-gesperrten Kingsley Coman.

Wolfsburg - Im Angriff steht Robert Lewandowski vor seiner insgesamt siebten Auszeichnung als Torschützenkönig und seiner fünften nacheinander. Möglicherweise ist es das letzte Spiel des Top-Torjägers für die Münchner, denn der Pole wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Die Bayern-Spitze schloss einen Transfer des Stürmerstars in diesem Sommer allerdings bisher aus.

Wolfsburg startet mit John Anthony Brooks in der Defensive. Der 29-Jährige bestreitet nach knapp fünf Jahren in der Autostadt sein letztes Spiel für die Wölfe. Micky van den Ven startet wie schon beim 1:0 beim 1. FC Köln als Linksverteidiger. Den einzigen Wechsel in der Startelf nimmt Trainer Florian Kohfeldt im Tor vor: Der genesene Kapitän Koen Casteels kehrt zurück. dpa