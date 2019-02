Vermieter lässt Schäferhunde im Garten frei: Vater und zwei Kinder teils schwer verletzt

Zwei Schäferhunde haben in einem Garten Kleinkinder attackiert und schwer verletzt. Der Vater ist sofort dazwischen gegangen - und wurde selbst angegriffen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Münchberg - Zwei Schäferhunde haben in der oberfränkischen Stadt Münchberg zwei Kinder angefallen. Die Hunde bissen am Donnerstagnachmittag zu, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Kinder kamen ins Krankenhaus. Die Hunde sollen dem Vermieter der Familie gehören, wie mehrere Medien einstimmig berichten.

Insgesamt sollen drei Kinder in Gefahr gewesen sein, wie die Polizei dem Bayerischen Rundfunk mitteilte. Das Drama fand nicht etwa auf der Straße statt, sondern im eigenen Garten, wo die Kinder miteinander spielten. Die Schäferhunde gehörten dem Vermieter der Familie, der die Hunde frei im Garten laufen ließ.

Auch ein Säugling vor Ort gewesen

Angefallen von den zwei Hunden wurden ein Dreijähriges und ein Kind im Vorschulalter. Auch der 27-jährige Vater erlitt Verletzungen, als er versuchte seine Kinder zu schützen. Das jüngste der Kinder, ein Säugling, blieb zum Glück unverletzt.

Von dem Schlimmsten ausgehend rückten Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot von vier Rettungswagen und einem Hubschrauber an, berichtet die Frankenpost. Glücklicherweise kam es nicht „zum Schlimmsten“: Zwar hätten die Opfer der Attacke Biss-, Kratzwunden und Schürfungen erlitten, aber schweben nicht in Lebensgefahr.

Im Großen und Ganzen sei so ein Verhalten bei den Hunden allerdings sehr ungewöhnlich und könnte ein Hinweis auf eine Fehlhaltung der Schutzhunde sein.

dpa/das/kah





Video: So schützen Sie sich vor frei laufenden Hunden

Lesen Sie auch auf Merkur.de:

Hunde reißen Reh auf Wiese – Jäger macht schockierende Entdeckung im Wald

Ein dramatischer Vorfall hat sich am Dienstag auf einer Wiese in Starnberg ereignet. Zwei frei laufende Hunde rissen dort ein Reh. Schließlich musste die Polizei eingreifen. Auch in Buchendorf gab es einen Zwischenfall.