Bayern München gewinnt Supercup: 5:3-Sieg bei RB Leipzig

Sadio Mané verwandelt einen Elfmeter. © Nick Wass/AP/dpa/Archivbild

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat sich mit einem am Ende knappen Erfolg bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig den Supercup gesichert. Der Rekordmeister siegte am Samstag vor allem dank einer furiosen ersten Halbzeit 5:3 (3:0) in Leipzig und holte den ersten Titel der neuen Saison. Nationalspieler Jamal Musiala erzielte in der 14. Minute die Führung, die Neuzugang Sadio Mané (31.

Leipzig - ) und Benjamin Pavard (45.) bis zur Pause auf 3:0 ausbauten. Serge Gnabry gelang der Bayern-Treffer zum 4:1 (66.). Für Leipzig verkürzte zunächst Marcel Halstenberg (59.). Christopher Nkunku (77.) per Foulelfmeter und Dani Olmo (89.) machten es dann noch spannend, ehe Leroy Sané (90.+8) in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. dpa