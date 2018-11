Halloween-Nacht: Polizei im Dauereinsatz - die Bilanz

Handgreiflichkeiten, Feuer, Unfälle: Die Polizei in Oberbayern und München war in der Halloween-Nacht im Dauereinsatz. Die Bilanz der Ordnungshüter.

Auch wenn es glücklicherweise zu keinen schwereren Vorfällen kam, sorgte die Halloween-Nacht bei den Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord doch für ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Während der Zeit von Mittwochabend, 19 Uhr, bis heute Früh , 7 Uhr, wurden insgesamt 94 Einsätze mit Halloweenbezug registriert.

Halloween: Handgreifliche Auseinandersetzungen

Im Verlauf der Nacht wurden die Beamten zu 35 Ruhestörungen gerufen. In sechs Fällen sind Sachbeschädigungen mit einer Schadenshöhe von rund 6000 Euro aufgenommen worden. „Zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kam es 14 Mal, wobei insgesamt 18 Personen leicht verletzt wurden. Zudem wurden acht Verkehrsunfälle mit vier leicht verletzten Personen und einem Sachschaden von rund 35.000 Euro aufgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zu keinen der Polizei gemeldeten Sichtungen bzw. Untaten von sogenannten Horrorclowns“, heißt es im Polizeibericht.

In Germering wollten mehrere Jugendliche gegen 1 Uhr in einen Juwelierladen am Rathausplatz einbrechen. Sie schlugen mit Werkzeugen gegen die Schaufensterscheibe, die jedoch lediglich splitterte. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt ohne Diebesbeute, hinterließen jedoch Sachschaden von ca. 5000.- Euro.

Halloween: Bilanz der Münchner Polizei

Für die Münchner Polizei gab es 58 Einsätze (2017, 48 Einsätze), die in einem Bezug zu Aktivitäten der Halloween-Nacht standen. Hauptsächlich waren es Einsätze wegen Ruhestörungen oder Sachbeschädigungen. Gegen 20.40 Uhr setzten bislang Unbekannte am Carl-Orff-Bogen in Freimann auf unbekannte Art und Weise drei Glascontainer in Brand.

Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zwei Glascontainer wurden durch das Feuer komplett zerstört, ein weiterer wurde stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Gegen 0.30 Uhr wurde zwei Holzbänke in Ramersdorf Am Graben / Strehleranger von bislang Unbekannten auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Auch diese Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. An den Parkbänken entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

