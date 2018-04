Nach trüben Aussichten: So wird das Wetter am langen Wochenende

Nachdem das Wetter am Donnerstag eher regnerisch und trüb ausfiel, steigert sich die Vorfreude aufs Wochenende entsprechend der sonnigen Prognosen ins Unermessliche.

Donnerstag, 26. April 2018: Schauer und Temperatur-Einbrüche in Bayern

München - In Bayern macht der Frühling momentan eine kurze Pause: Südlich der Donau sind am Donnerstag zunächst Regenschirm und Jacke gefragt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es dort kräftige Schauer. Am Alpenrand kann es auch länger regnen. Auch tagsüber bleibt es mit 12 Grad im Allgäu und 13 Grad in München recht frisch. In Franken hingegen kämpft die Sonne sich im Tagesverlauf allmählich durch die Wolkendecke. Dort können die Menschen sich somit über einige sonnige Stunden freuen. In Nürnberg und Würzburg erreichen die Temperaturen 15 Grad.

Bayerns Hoch der Woche: Sonnige Aussichten für Sonntag

Bereits ab Freitag wird es in ganz Bayern wieder freundlicher. Den Experten zufolge kann es zwischen Salzach und Inn bis zu 22 Grad warm werden. Regen erwarten die Meteorologen nur noch am westlichen Alpenrand. Nach einem Sonne-Wolken-Mix am Samstag soll der Sonntag dann richtig sonnig werden. Im Südosten wird es mit 28 Grad und kaum Wolken am Himmel ganz schön heiß. Aber auch in der Rhön steht bei 22 Grad einem frühsommerlichen Ausflug nichts im Weg.

München: Der Sommer kündigt sich an

Der Sonntag macht in dieser Woche seinem Namen alle Ehre: An diesem Tag sollen in Münchennach Angaben von wetter.com Spitzenwerte von 23 Grad erreicht werden. Die warmen Temperaturen laden zu Aktivitäten im Freien ein und bieten die beste Gelegenheit, um ordentlich Sonne zu tanken. Doch es kommt noch besser: Die Grad-Werte um die 20 °C halten bis in die Abendstunden an, sodass es sich anbietet den schönen Frühlingstag bis zum Einbruch der Nacht draußen zu verbringen.

Wer allerdings plant schon früh morgens zu einer Wanderung aufzubrechen, der sollte sich besser im Zwiebellook kleiden. Denn in den Morgenstunden bis ca. 8 Uhr hat es nur niedrige zweistellige Grad-Werte.

