In Bayern: Wenige Tage nach Bombenfund in Wohngebiet - weitere Weltkriegsbombe gefunden

In einem Wohngebiet in Kümmersbruck (Lkr. Amberg-Sulzbach) ist bei Bauarbeiten eine Bombe entdeckt worden. Wenige Tage später entdeckten Spezialisten eine zweite Bombe.

Update vom 19. August 2019: Nach dem Fund einer Kriegsbombe auf einer Baustelle in der Oberpfalz vergangene Woche haben Spezialisten erneut eine Bombe entdeckt. Nach Polizeiangaben vom Montag hatten sie das Gelände in Kümmersbruck (Kreis Amberg-Sulzbach) gezielt nach weiteren Sprengkörpern abgesucht. Die Bombe sollte entschärft werden. Zunächst war unklar, wie viele Anwohner von der Maßnahme betroffen sind.

++ Erneut #Bombe in #Kümmersbruck, Haselmühl, Ganghofer Weg gefunden.Vorläufiger Sicherheitsradius von 500m. Über Evakuierungsmaßnahmen & Verkehrssperren halten wir Euch auf dem Laufenden. Die Entschärfung ist noch für heute geplant. Mehr: https://t.co/24H9URGHL5 pic.twitter.com/fW6kt8tW8p — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) 19. August 2019

Vergangenen Mittwoch war auf derselben Baustelle ein 225-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Das Wohngebiet wurde in einem Radius von 500 Metern evakuiert. Rund 1500 Menschen waren betroffen.

Kümmersbruck: Bombe erfolgreich entschärft

Update vom 15. August 2019: Mitten in einem Wohngebiet in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach ist eine Bombe entschärft worden. Der 225 Kilo schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Mittwoch kurz vor Mitternacht unschädlich gemacht, wie die Polizei mitteilte. Das Wohngebiet wurde in einem Radius von 500 Metern evakuiert. Rund 1500 Menschen waren betroffen. Die Anwohner kehrten im Lauf der Nacht in ihre Häuser zurück. Rund 300 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr seien vor Ort gewesen, hieß es weiter.

Ursprungsmeldung vom 14. August: Bombe im Wohngebiet gefunden - Anwohner müssen Häuser verlassen

Kümmersbruck - In einem Radius von 500 Metern müssen Anwohner ihre Wohnungen verlassen, teilt die Polizei Oberpfalz via Twitter mit. Die Bomben war am Mittwochnachmittag in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach entdeckt worden. Es seien 1500 Menschen betroffen, sagte ein Polizeisprecher gegen 20 Uhr gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Die Evakuierungsmaßnahmen laufen, so die Polizei. Die Entschärfung der Bombe sei noch für Mittwochabend geplant. Für betroffene Anwohner wurde eine Betreuungsstelle im Jugendzentrum Klärwerk in Amberg eingerichtet. Rund 300 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr seien vor Ort, hieß es weiter.

Bombe im Landkreis Amberg-Sulzbach aus dem 2. Weltkrieg

Bei dem Bombenfund in Kümmersbruck handelt es sich um eine amerikanische 225-Kilo-Bombe mit zwei Zündern und 112 Kilogramm Sprengladung, teilt die Polizei via Twitter mit. Derzeit gehe keine akute Gefahr von der Bombe für die Bevölkerung aus.

#Bombe #Bombenfund #Kümmersbruck. Die Evakuierung der 1500 Personen dauert weiterhin an. Derzeit befinden sich 300 Kräfte im Einsatz. Umso schneller der Gefahrenbereich verlassen wird, umso schneller kann der Sprengmeister mit der Untersuchung der Bombe beginnen. pic.twitter.com/vraKimBoiy — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) August 14, 2019

