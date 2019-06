Tragödie nach Dorffest: 32-Jähriger überfährt Mann und hält nicht an – 20-Jähriger stirbt

Ein 20-Jähriger war auf dem Heimweg von einem Dorffest - doch als er eine Straße überqueren wollte, erfasste ihn ein Auto. Der Fahrer fuhr einfach weiter.

Update, 19.20 Uhr: Ein zunächst Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag einen Mann im Neu-Ulmer Ortsteil Pfuhl überfahren und ist dann geflüchtet. Die Polizei ermittelte wegen Unfallflucht und konnte am Sonntagnachmittag den Fahrer des Autos ausfindig machen.

Der 32-Jährige räumte den Unfall laut Polizei ein. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 20-Jährige aber bereits auf der Straße gelegen, als das Auto ihn erfasste.

Ursprüngliche Meldung: Unbekannter überfährt 20-Jährigen und flüchtet

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag einen Mann überfahren und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, erlag der 20-Jährige noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Neu-Ulm: Junger Mann war auf Heimweg von Dorffest

Der junge Mann war wohl auf dem Heimweg von einem Dorffest im Neu-Ulmer Ortsteil Burlafingen. Er wollte eine Straße im angrenzenden Ortsteil Pfuhl überqueren, als das Auto ihn erfasste. Ob der Fahrer den Unfall überhaupt bemerkte, ist laut Polizei unklar. Sie ermittelt nun wegen Unfallflucht.

dpa