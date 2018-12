Mehrere Tage in München unterwegs? Vermisste Jugendliche wieder aufgetaucht 

Seit Mittwochabend wurden zwei Jungen aus Neuburg an der Donau vermisst. Nun ist das Duo wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Update, 17. Dezember, 9.43 Uhr: Gegen vier Uhr am Montagmorgen herrschte Aufatmen bei der Polizeiinspektion in Neuburg an der Donau. Den Beamten wurde die wohlbehaltene Rückkehr der beiden vermissten Jungen gemeldet. Die Buben seien wohl gemeinsam „mehrere Tage in München unterwegs“ gewesen, berichtet der Donaukurier. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Update, 14. Dezember, 13.50 Uhr: Wie die Polizei Neuburg an der Donau auf Nachfrage mitteilt, sind die beiden Buben nach wie vor nicht aufgetaucht. Es habe sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, denen die Beamten detailliert nachgehen. Der entscheidende sei aber bislang nicht dabei gewesen. Allerdings könne man sagen, so ein Sprecher der Polizei, dass die Buben nach aktuellem Stand eher abgängig als vermisst seien. Sie hätten sich bewusst aus den elterlichen Wohnungen entfernt.

Erstmeldung, 12. Dezember:

Neuburg an der Donau - Seit Mittwochabend werden zwei Kinder aus Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) vermisst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschwanden der 13-jährige Leon B. und der 12-jährige Martin M. gegen 23.00 Uhr aus den elterlichen Wohnungen in Neuburg und kehrten bislang nicht wieder zurück. Die beiden befreundeten Jungen sind gemeinsam unterwegs, ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist nicht bekannt.

Vermisst: Polizei gibt Beschreibung heraus

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Jungen unter der Telefonnummer 08431/67110. Die beiden vermissten Kinder sehen folgendermaßen aus:

Leon B. ist ca. 160 cm groß, kräftig und ist mit einer schwarzen Jogging-Hose und einer schwarzen Winterjacke bekleidet.

Martin M. ist ca. 170 cm groß, schlank und mit einer grauen Jacke und einer schwarzen Trainingshose bekleidet.

fw

